Yargı bitiyor mu, final mi yapacak? Yargı ne zaman final yapacak? 3 Nisan Pazar Yargı reyting sonuçları!

Bu yılın en çok konuşulan dizisi Yargı'nın yeni bölüm tanıtımında Ceylin Ilgaz ile kuracağı yuvanın planlarını yaparken acı gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Peki, Yargı bitiyor mu, final mi yapacak? Yargı ne zaman final yapacak? Yargı reyting sonuçları nasıl? İşte merak edilenler!
YARGI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?
Henüz konu hakkında yapım şirketinden açıklama gelmedi.
YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ailesi paramparça olan Ceylin, kendisine destek olmak istediğini düşündüğü Metin'i yeni ailesi olarak görür. Ancak bu sahte denge gün be gün yıkılmakta ve üzerindeki şeffaf örtü hızla, önlenemez bir şekilde açılmak üzeredir. Bu enkazın altından Ilgaz-Ceylin çifti başarıyla çıkabilecek midir?