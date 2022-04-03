Survivor eleme adayı kim oldu? 3 Nisan Pazar Yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 3. eleme adayı...

Survivor eleme adayları kim? TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takım da potaya eleme adayı göndermemek ve ödülün kazananı olak için kıran kırana performans sergiledi. Ardından üçüncü eleme adayı ise belli oluyor. İşte, Survivor eleme adayları...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Sevilen yarışma programı Survivor All Star'da üçüncü kez dokunulmazlık için parkura çıkan isimler, zorlu bir mücadele yürüttü.
Oyunun kazananı dokunulmazlığın yanı sıra ödülün de kazananı oluyor. Akşamın ödülü ise tas kebabı ve patates püresi oldu.