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    • Magazin
    • 03.04.2022 23:47
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    • 03.04.2022 23:47
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    Survivor eleme adayı kim oldu? 3 Nisan Pazar Yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 3. eleme adayı...

    Survivor kim elendi? Sorusu yanıtını buldu. TV8’in fenomen yarışması izleyicileri bu akşam ekrana kilitledi. Heyecanın en üst seviyede yaşandığı bir dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takımdan da birer adayın çıkdığı nefes kesen yarışmada gitme adayları yokluk adasına gidiyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Nisan Pazar eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Survivor eleme adayı kim oldu? 3 Nisan Pazar Yokluk adasına kim gitti?

    Survivor eleme adayları kim? TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takım da potaya eleme adayı göndermemek ve ödülün kazananı olak için kıran kırana performans sergiledi. Ardından üçüncü eleme adayı ise belli oluyor. İşte, Survivor eleme adayları...

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Sevilen yarışma programı Survivor All Star'da üçüncü kez dokunulmazlık için parkura çıkan isimler, zorlu bir mücadele yürüttü.

    Oyunun kazananı dokunulmazlığın yanı sıra ödülün de kazananı oluyor. Akşamın ödülü ise tas kebabı ve patates püresi oldu.

        Dokunulmazlık oyununun kadınlarda kazananı gönüllüler olurken erkekler yarışını da 8-2'lik skorla ünlüler aldı. Oyunun galibi en iyilerdeki 3-1'lik skorla gönüllüler oldu.

        SURVİVOR ELEME ADAYLARI 3 NİSAN

        İki dokunulmazlık sonunda eleme adayları ünlülerden Barış, gönüllülerden de Ardahan olmuştu. Henüz üçüncü aday belirlenmedi.
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