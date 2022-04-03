Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı ekranlara geri dönüyor! Ani ölümü sevenlerini kahretmişti! Bombayı bakın nasıl patlattı

Halit Özgür Sarı bir süredir askerdeydi. Vatani görevini tamamlayan yakışıkşı oyuncu, setlere jet hızıyla yeniden döndü.

Kardeşlerim'in Kadir'i dizide Damlasu İkizoğlu'nun canlandırdığı Melisa karakteriyle çok yakıştırılmıştı. Halit Özgür Sarı bu kez bambaşka bir rolde ve bambaşka bir partnerle izleyici karşısına çıkacak.

SİNEMA FİLMİYLE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Halit Özgür Sarı, başrolünü Bensu Soral ile paylaştığı OGM Pictures ile Organic Film ortak yapımı ''Özel Ders'' adlı sinema filmi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün üstlendiği, senaryosunu ise Murat Dişli ile Yasemin Erturan'ın kaleme aldığı ve Netflix'te yayınlanacak olan Özel Ders filminin çekimleri geçtiğimiz hafta başladı.