Aylardır beklenen Hakim dizisi 4 olay isimle şovunu yapacak! 1. bölümle tozu dumana katmaya geliyor! Adalet ile vicdan arasındaki ince çizgi...

Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler. Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi. Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…

HAKİM 1. BÖLÜM FRAGMAN

Yapımını Limon Film, yapımcılığını da Hayri Aslan'ın üstlendiği Hakim'in yönetmenliğini, Erkan Tunç, Süleyman Mert Özdemir yapıyor. Senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma kaleme alıyor.