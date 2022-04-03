Aylardır beklenen Hakim dizisi 4 olay isimle şovunu yapacak! 1. bölümle tozu dumana katmaya geliyor! Adalet ile vicdan arasındaki ince çizgi...

atv'nin bomba giriş yapmaya hazırlanan Hakim dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu. Hakim için seyircilerin heyecan sona eriyor. atv ekranlarında dizinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir savcının, oğlunu korumak için verdiği mücadeleyi anlatan dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur paylaşıyor.
HAKİM 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Hakim, ilk bölümü ile 4 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
HAKİM 1.BÖLÜM ÖZETİ:
Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder.