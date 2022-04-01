Mesut Akusta Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Teşkilat Mete Başkan öldü mü?

TRT 1 ekranlarında her Pazar günü yeni bölümü yayınlanan Teşkilat dizisi bu akşam da 40. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanan yeni bölüm gözyaşlarından geçilmiyor. Dizinin takipçileri Mete Başkan'a neler olduğunu merak ediyor. Fragmanda "Bizi kurtarmak için kendi canını feda etti. Mete Başkan ve tüm şehitlerimiz için." sözlerini işitenler Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Mesut Akusta Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? sorularını araştırmaya koyuldu. İşte konuya ilişkin detaylar...
TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki dizi Teşkilat 40. bölümüyle ortalığı inletti. Fragmana cenaze namazı damga vurdu. Yeni bölümü 27 Mart Pazar günü yayınlanacak dizi hakkındaki gelişmeler şöyle...
MESUT AKUSTA TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILDI MI?
Teşkilat 40. bölüm fragmanında "Bizi kurtarmak için kendi canını feda etti. Mete Başkan ve tüm şehitlerimiz için." sözleri Mete Başkan'ın şehit olduğu iddialarını güçlendird, Mesut Akusta'nın diziden ayrılıp ayrılmadığı ise bu akşamki bölümde belli olacak.
METE BAŞKAN ÖLDÜ MÜ?
Kurşunların hedefi olan Mete Başkan'ın Teşkilat macerasının devam edip etmeyeceği 40. bölümde netleşecek.
Ekip, Mete Başkan'ı hayatta tutabilmek için büyük bir cenderenin içinden çıkmak zorundadır. Ekibin vatan toprağına dönmesi için tüm birimler seferber olurken, ekip üyelerinin ise tek bir hedefi vardır: İntikam! Büyük operasyon başlar ancak operasyonun her aşamasında ekip üyeleri kendi duyguları ile yüzleşmek durumunda kalır.
Mete Başkan'a verdikleri şeref sözünü tutabilmek için verdikleri mücadele ekip üyeleri hayatlarını ortaya koymaktan çekinmeyecektir.
METİN AKUSTA KİMDİR?
Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 yılında Konya'da doğmuştur.
Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı.1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe oyuncularına katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.
Mesut Akusta, Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir ile evlenmiştir. Sinemaya Yanlış Saksının Çiçeği ile başladı. Her Şey Çok Güzel Olacak, Eylül Fırtınası, Filler ve Çimen adlı filmlerden sonra 11 Ekim 2019 tarihinde vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize filminde rol aldı.
Ayrıca 14 Ocak 2011 tarihinde kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştır.