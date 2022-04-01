Kurtuluş Kuş hakkında internet arama motolarında biyografisi araştırılıyor. Konser için geldiği Aydın'da bir hayranına otel odasında tecavüz ettiği iddia edilen Kurtuluş Kuş davalık oldu. 21 yaşındaki genç kız "Kendisi bana sarıldığı anda bakire olduğumu söyleyerek yalvardım. Ama ellerimi zorla tutup tecavüz etti" dedi. Gündemi sarsan olay sonrası Kurtuluş Kuş kimdir, kaç yaşında, nereli? Kurtuluş Kuş evli mi, sevgilisi var mı, kim? sorularının yanıtları merak edildi. İşte detaylar...
KURTULUŞ KUŞ HAKKINDA TECAVÜZ İDDİASI!
Sosyal medya bunu konuşuyor. Son dönemlerin en popüler şarkıcılarından olan Kurtuluş Kuş iddiaya göre Aydın'daki konseri sonrası İnstagram'da tanıştığı B.Ö.'ye tecavüz etti. 21 yaşındaki genç kız, şarkıcının alkollü olmasından yararlanarak kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.
"AĞLAMA, HADİ GİT" DEMİŞ
İfadesine başvurulmak üzere arandığı öğrenilen Kurtuluş Kuş'un hayatını kararttığını belirten B.Ö. tecavüzün ardından genç popçunun "Sonra belki evleniriz. Ağlama, hadi git" dediğini anlattı ve "Babamın başı belaya girmesin diye anlatmayacaktım ama durgunluğumdan şüphelenince anlatmak zorunda kaldım" ifadesini kullandı.
"ASLA PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
GENÇ kızın avukatı Fatih Seyfikli ise ellerinde her türlü rapor ve ifadelerin olduğunu belirterek, "Kendisine sanatçı diyen Kurtuluş Kuş'un hukuk çerçevesi içinde asla peşini bırakmayacağız. 21 yaşındaki bir genç kızın hayallerini çalmanın bedelini ödeyecek" dedi.
KURTULUŞ KUŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Kurtuluş Kuş, 1997yılında Karaman'da dünyaya geldi. İlk olarak DMC Mahzen etiketiyle piyasaya çıkan single parçası olan "Rüya Gibi" ile büyük beğeni toplayan sanatçı Kurtuluş Kuş daha sonra "El İnsaf" isimli şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.
İki parçada da başarılı sonuçlar alan Kuş, Burak Bulut ile birlikte seslendirdiği Sevmedim Deme parçasıyla bu kez 120 milyon izlenme rakamına ulaştı. Daha sonra iki isim bu kez yanlarına Mustafa Ceceli'yi de alarak Leyla Mecnun parçasına imza attılar. Kurtuluş Kuş son olarak da DMC Mahzen etiketiyle piyasaya çıkan ve Burak Bulut ile düet yaptığı "nabız" parçasını hayranları ile paylaştı. Youtube müzikte uzun süre trendler listesinde üst sıralarda yer alan bu parça da şimdiden 57 milyon izlenme rakamını aştı.
Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da 222 bini aşkın takipçi sayısına ulaşan Kuş, @kurtuluskussss hesabını kullanıyor.