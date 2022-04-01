İbrahim Gündoğan kimdir? Hayatını kaybeden İbrahim Gündoğan neden öldü? İbrahim Gündoğan kaç yaşındaydı, nereli, hangi dizilerde oynadı?

1992 yılında Nisa Serezli'nin başrolde oynadığı Eda Hanım dizi ile oyunculuğa adım atan İbrahim Gündoğan, Ruhsar, Yılan Hikayesi, Sır Kapısı, Beşinci Boyut, Kınalı Kar, Lale Devri, Kuzey Güney ve Kurt Kanunu gibi dizilerde oynamasının ardından 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Mete Aymar karakterine hayat verdi.

2020'de ise yönetmenliğini Yasin Uslu'nun yaptığı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Ya Istiklal Ya Ölüm dizisinde Damat Ferit karakteri ile seyirciyle buluşmuştu