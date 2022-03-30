TEŞKİLAT DAĞILIYOR! Mete Başkan’dan sonra bir başrol oyuncusu daha ölüyor! Diziden ayrılacağı ortaya çıktı! Finale doğru...

TEŞKİLAT DAĞILIYOR!

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Teşkilat dizisinde ayrılıklar devam ediyor. Son zamanlarda final iddialarıyla gündemde olan dizide Mete Başkan'ın şehit olarak ölmesinin ardından Mesut Akusta diziye veda etmişti.

Akusta sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan oyuncu, birlikte çalıştığı tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

"YENİ PROJELERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Diziye veda eden usta oyuncu, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Başından sonuna kadar çok severek yer aldığım Teşkilat dizi projesinde birlikte çalışma fırsatı bulduğum; dizimizin yaratıcıları yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'a yapım aşamasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, yönetmenlerimize, senaristlerimize, aynı seti paylaşmaktan heyecan duyduğum tüm oyuncu arkadaşlarıma ve bu çalışmamızı karşılıksız bırakmayan izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Yeni projelerde görüşmek üzere" dedi.

Dizinin diğer başrolü Deniz Baysal Yurtçu da Akusta'nın paylaşımına "Canım başkanım. Seni çok seviyorum Mesut abim. Tekrar tekrar çalışmak üzere" yorumunu yaptı.