Survivor Adem Kılıççı'nın nişanlısı Nil Şenver kimdir, kaç yaşında? Nil Şenver nereli, ne iş yapar? Instagram hesabı...

SURVİVOR ADEM KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 1986 senesinde Ağrı'da dünyaya gelmiştir. Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu bilinmektedir. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştır.

Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden isim 2008 senesinde yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders'e 14-3 skor ile mağlup olmuştur. Mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 senesinde Yaz Olimpiyatları'na da veda etmiştir. Yine daha sonra İtalya'nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları'na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları'ndan gümüş madalya alarak ayrılmayı başarmıştır. 2011 senesinde Ankara'da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası'na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrılmıştır.