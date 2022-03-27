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    • Magazin
    • 28.03.2022 06:34
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    • 28.03.2022 06:50
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    94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananların listesi

    Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 94.kez düzenlenen Oscar ödül töreninde Ukrayna mesajı verildi. Ukrayna konusunda ülkenin devlet başkanı Zelenskiy'nin törene bağlanmamasının yanı sıra ülkeye yönelik yardım çağrısında bir kere bile 'Ukrayna' adının söylenmemesi de bazı tepkilere yol açtı. Törende "En İyi Film" ödülünü, "CODA" kazandı.

    takvim.com.tr
    94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu!

    Sinema dünyasında heyecan dorukta. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar ödülleri, bu gece sahiplerini buldu.

    Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak bilinen Oscar ödülleri, 23 dalda verildi. Ödül töreni Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlendi.

    "The Power of the Dog" adlı yapımın 12 adaylıkla dikkati çektiği ödüllere, "Dune" filmi 10, "Belfast" ve "West Side Story" filmleri de 7 dalda aday oldu.

    GECEYE DAMGA VURAN ANLAR
    Oscar'ın en dikkat çeken anlarından biri Will Smith ve Chris Rock arasında yaşananlardı. Will Smith, sunucu Chris Rock'a önce vurdu daha sonra 'Karımın adını ağzına alma' diye bağırdı. Durum sosyal medyada bir anda gündeme oturdu. Kimi kullanıcılar kurgu derken kimi gerçek olduğunu düşündü.

        TÖRENDE UKRAYNA GERGİNLİĞİ
        İki yıllık pandemi arasından sonra ilk kez eski günlerindeki gibi düzenlenen 94'Üncü Oscar Ödülleri töreninde bir Ukrayna gerginliği yaşandı. Törenin yapımcıları, Ukrayna'nın adını anmadan yardım çağrısında bulunduklari için eleştiri yağmuruna tutuldu. Törende Reba McEntire'ın seslendireceği şarkıyı anons etmek için Ukrayna doğumlu Mila Kunis sahneye çıktı. Aslında beklenti onun doğum yeri ve köklerinin geldiği ülke için birkaç söz söylemesiydi. Kunis gerçekten de bu konuyu dile getirdi ama açıkça ülkenin adını vermeden, yani Ukrayna kelimesini telaffuz etmeden.

        ÜLKENİN ADI SADECE EKRANA YANSITILAN GÖRÜNTÜDE YER ALDI
        Mila Kunis konuşmasında son dönemde yaşanan bazı küresel olayların tüm dünyayı şoke ettiğini belirtti. "Dipsiz bir karanlıkla mücadele eden insanlar" diyerek Ukrayna'ya yaşananlara gönderme yaptı. Fakat bu konuşma sırasında ülkenin adı bir kez bile söylenmedi. Bir dakikalık sessizlik sırasında da #standwithukraine etiketiyle sosyal medyada başlatılan bir kampanya ile ilgili bilgiler salondaki dev ekrana yansıtıldı. Törenden önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin online bağlantı ile salona ve dünyaya hitaben konuşma yapacağı ileri sürülmüştü. Fakat New York Times gazetesinin iddiasına göre yapımcılar bunun yerine bir dakikalık sessizliği ve o sırada duyurulan Ukrayna'ya yardım çağrısını tercih etti. İşte bu durum da törenin yapımcılarının eleştiri yağmuruna tutulmasına neden oldu.

        Törende ödüle layık görülenler:

        En İyi Yönetmen ödülü: Jane Campion (The Power of the Dog)

        En İyi Erkek Oyuncu ödülü: Will Smith (King Richard)

            En İyi Uluslararası Film ödülü: Drive My Car

            En İyi Film Kurgusu: Dune

            En İyi Belgesel ödülü: Summer of Soul

            En İyi Film Müziği ödülü: Dune

            En İyi Uyarlama Senaryo ödülü: Coda

            En İyi Özgün Senaryo ödülü: Belfast

            En İyi Kısa Film ödülü: The Long Goodbye

            En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü: Troy Kotsur

            En İyi Görsel Efekt ödülü: Dune

            En İyi Kısa Belgesel Film ödülü: The Queen of Basketball

            En İyi Sinematografi ödülü: Dune

            En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü: Ariana Debose

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            Haberler Magazin 94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananların listesi
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