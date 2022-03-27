94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananların listesi

Sinema dünyasında heyecan dorukta. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar ödülleri, bu gece sahiplerini buldu.
Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak bilinen Oscar ödülleri, 23 dalda verildi. Ödül töreni Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlendi.
"The Power of the Dog" adlı yapımın 12 adaylıkla dikkati çektiği ödüllere, "Dune" filmi 10, "Belfast" ve "West Side Story" filmleri de 7 dalda aday oldu.
GECEYE DAMGA VURAN ANLAR
Oscar'ın en dikkat çeken anlarından biri Will Smith ve Chris Rock arasında yaşananlardı. Will Smith, sunucu Chris Rock'a önce vurdu daha sonra 'Karımın adını ağzına alma' diye bağırdı. Durum sosyal medyada bir anda gündeme oturdu. Kimi kullanıcılar kurgu derken kimi gerçek olduğunu düşündü.