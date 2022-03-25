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    • Magazin
    • 25.03.2022 23:46
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    • 25.03.2022 23:46
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    Yalnız Kurt Kumandan Davut'a ne oldu? Kumandan Davut rolünü canlandıran Cihan Ünal diziden mi ayrılıyor, neden? Yalnız Kurt Davut kimdir?

    Yalnız Kurt dizisi hakkında aramalar hız kazandı. ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 9. bölümünde Kumandan Davut, Altay'a kitabı için bir mektup bırakıyor. Mektubu dinleyen izleyiciler Cihan Ünal'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etti. Bu gelişmelerle birlikte mektubu dinleyen izleyiciler Kumandan Davut rolüne hayat veren Cihan Ünal'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta diziden ayrıldı mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Yalnız Kurt Kumandan Davut’a ne oldu? Kumandan Davut rolünü canlandıran Cihan Ünal diziden mi ayrılıyor, neden?

    Yalnız Kurt 9. bölümüyle bu akşam ATV'de izleyicisiyle buluştu. Merakla beklenen yeni bölüm büyük heyecan yarattı. Diziyi izleyen pek çok kişi, Yalnız Kurt Kumandan Davut'a ne oldu? Kumandan Davut rolünü canlandıran Cihan Ünal diziden mi ayrılıyor, neden? Yalnız Kurt Davut kimdir? Sorularını araştırmaya başladı. İşte yanıtı...

    YALNIZ KURT DAVUT KİMDİR?

    Kumandan Davut Bahadır karakterini "Cihan Ünal" canlandırmaktadır.

    Cihan Ünal (Kumandan)

    Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

    YALNIZ KURT DAVUT (CİHAN ÜNAL) DİZİDEN Mİ AYRILACAK?

    Yalnız Kurt bugün yayınlanan yeni bölümde Kumandan Davut, Altay'a kitabın için bir mektup bırakıyor. Mektubu dinleyen izleyiciler Cihan Ünal'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etti. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Cihan Ünal 'Davut' diziden çıkacak mı bilinmiyor.

        CİHAN ÜNAL KİMDİR?

        Cihan Ünal (d. 22 Ocak 1946, Taşköprü, Kastamonu), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı.

        İlkokulu Tosya ve Kırıkkale'de okudu. Ortaokulu Ankara Cebeci Ortaokulu'nda ve liseyi Kurtuluş Lisesi'nde bitirdi. 1960-1964 yıllarında Ankara Radyosu'nun Çocuk Kulübü'nde, eğitim programları ve radyo tiyatrolarında çocuk seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.

        Yine aynı yıllarda çocuk tiyatrosu ve özel tiyatrolarda amatör olarak oyunculuk yaptı. 1962 yılında Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katıldı. Ardından aynı kurumda oyunculuk yaptı. Nüzhet Şenbay, Nurettin Sevin, Suat Taşer, Haldun Marlalı ve Mahir Canova'dan eğitim aldı. Ayrıca Suat Taşer'in yönettiği Öteye Doğru başlıklı oyunda başrolde oynadı. 1963-1964 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarında küçük rollerde görev aldı. 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi.

        1969'da konsevatuvarın tiyatro bölümününde mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. İlk sinema rolünü 1971 yılında Damdaki Kemancı filminde oynadı. İkinci defa oynadığı sinema filmi ilk Türk korku klasiklerinden olan Şeytan oldu. 1971-1973 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünde Cüneyt Gökçer'in asistanlığını yaptı. 1973 - 1982 yıllarında yine aynı okulda öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne derslerine girdi.

        1982 yılında British Council bursu ve Ankara Devlet Tiyatroları bilgi- görgü hakkı ile Londra'ya gitti. Burada Ulusal Kraliyet Tiyatrosu ve Royal Shakespeare Company'de çeşitli provalara katılarak eğitimini devam ettirdi. Yine Londra'da misafir eğitmen olarak Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisi'nde bulundu. 1983 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1987-2000 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde rol, diksiyon, mimik ve sahne dersleri verdi.

        1992 British Council ve Royal Shakespeare Company'nin davetlisi olarak Stratford'da ses ve nefes seminerlerine katıldı. 1997'de özel bir diksiyon ve spikerlik kursunda öğretmenlik yaptı. 1999 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde oyunculuk ve diksiyon derslerine girdi. 2000 yılından beri görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda, 2001 yılında tiyatro anasanat dalı başkanı oldu.

        Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Hepşen Akar'ın kardeşi olan Cihan Ünal, ilk evliliğini Sabiha Tarhan ile yaptı. Bu evlilikten Irmak adında bir kızı oldu. İkinci evliliğini ise Mine filminin setinde tanıştığı Türkân Şoray ile yaptı. Bu evlilikten Yağmur adında bir kızı daha oldu.

        Cihan Ünal, İngiltere merkezli Centre for Performance Research ve Tiyatro Oyuncuları Derneği üyesidir.

        Filmografisi

        Damdaki Kemancı - 1971

        Şeytan - 1974

        Yargıç ve Celladı - 1975

        Gül ve Bülbül - 1977

        IV. Murat -1980

        Kuruluş "Osmancık" - 1987

        Herhangi Bir Kadın

        Seni Kalbime Gömdüm

        Mine

        Seni Seviyorum

        Bir Kadın Bir Hayat

        İhtiras Fırtınası

        Bir Sevgi İstiyorum

        Körebe

        O Kadın

        Gazap Rüzgarları

        Kalbimdeki Düşman

        Gece Dansı Tutsakları

        Kadın İsterse - 2004-2006

        Muhteşem Yüzyıl Kösem - 2016

        Söz - Büyük Bey - 2017

        Bir Mucize Olsun - 2018

        Kafalar Karışık - Ünal - 2018

        Yalnız Kurt - Davut Bahadır - 2022-günümüz
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        Haberler Magazin Yalnız Kurt Kumandan Davut'a ne oldu? Kumandan Davut rolünü canlandıran Cihan Ünal diziden mi ayrılıyor, neden? Yalnız Kurt Davut kimdir?
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