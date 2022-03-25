Yalnız Kurt 9. bölümüyle bu akşam ATV'de izleyicisiyle buluştu. Merakla beklenen yeni bölüm büyük heyecan yarattı. Diziyi izleyen pek çok kişi, Yalnız Kurt Kumandan Davut'a ne oldu? Kumandan Davut rolünü canlandıran Cihan Ünal diziden mi ayrılıyor, neden? Yalnız Kurt Davut kimdir? Sorularını araştırmaya başladı. İşte yanıtı...
YALNIZ KURT DAVUT KİMDİR?
Kumandan Davut Bahadır karakterini "Cihan Ünal" canlandırmaktadır.
Cihan Ünal (Kumandan)
Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.
YALNIZ KURT DAVUT (CİHAN ÜNAL) DİZİDEN Mİ AYRILACAK?
Yalnız Kurt bugün yayınlanan yeni bölümde Kumandan Davut, Altay'a kitabın için bir mektup bırakıyor. Mektubu dinleyen izleyiciler Cihan Ünal'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etti. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Cihan Ünal 'Davut' diziden çıkacak mı bilinmiyor.