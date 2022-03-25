Gönül Dağı'nda acı haberi hüngür hüngür ağlattı! Meryem'den darbe yiyen Fırat kendini dağa taşa vurmuştu! Sonu sevdiceğinin elinden oldu...

Gönül Dağı'nın nankör Meryem'i olarak bilinen oyuncusu Sevilay Gültekin karakterinin hakkını verdi. Rıfat ile Meryem'in aşkı başlamadan bitti. Oyuncu kadrosunda Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı yeni bölümleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Meryem'in yarı yolda bıraktığı Rıfat'ın ortadan kaybolması üzerine tüm kasaba Rıfat'ı aramaya dağa çıktı. Öte yandan diziye iki taze kanın geleceği konuşuldu. Yaşanan yeni gelişmeler şöyle...
GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE FLAŞ GELİŞMELER
Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiğ, senaryosunu Ali Asaf Elmas (1-); Mustafa Becit (1-); Teoman Gök'ün (6-) kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümleriyle cumartesi akşamları evlerimize konuk olmaya devam ediyor.
Her hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran dizi bu kez hüngür hüngür ağlatacak. 26 Mart Cumartesi akşamı ekranlara gelecek 57. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.
57. bölümde Ramazan ve Asuman'ın evliliğe doğru giden ilişkisine karşın, Meryem ile Rıfat arasında ise bir dönem kapanıyor.
FIRAT BÜYÜK YIKIM YAŞADI
Son fragmanda; Meryem'in "Ben yapamıyorum Rıfat, benden sana sadece mutsuzluk gelir. Bitti Rıfat" sözleri damga vurdu. Meryem tarafından terk edilen Rıfat'ın büyük bir yıkım yaşadığı görüldü.
Meryem'in kendisini terk etmesine dayanamayan Rıfat, ortadan tamamen kaybolurken kasabalılar ise onu aramak için dağa çıktı.
Güneş toplayan adamın çok geç kaldıklarını söylemesi üzerine Taner, ''Nasıl geç kaldık, Rıfat öldü mü?'' dedi. Taner'in bu sözleri, izleyicilerde büyük bir şok etkisi yarattı.
Peki Nankör Meryem'in terk ettiği Gönül Dağı Rıfat öldü mü? Hüseyin Sevimli diziden ayrıldı mı? Bu soruların cevabı yeni bölüm ile yanıt bulacak.