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    • Magazin
    • 25.03.2022 10:41
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    • 25.03.2022 11:04
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    Gönül Dağı'nda acı haberi hüngür hüngür ağlattı! Meryem'den darbe yiyen Fırat kendini dağa taşa vurmuştu! Sonu sevdiceğinin elinden oldu...

    Kimse beklemiyordu, o sahneler ekrana kilitledi. TRT 1'in sevilen dizisinde yer yerinden oynadı. Yeni gelişmelerin yaşandığı Gönül Dağı dizisinde ağlatan sahneler yaşandı. Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü izleyiciyi gözyaşlarına boğacak. Cumartesi günlerinin fenomen dizisinde Rıfat'ın başına gelmeyen kalmadı. Meryem'in terk etmesi üzerine karalar bağlayan Rıfat ortalıktan kayboldu. Ahalinin arayıp bulamadığı Rıfat'a ne olduğu merak edilirken diziye 2 yeni oyuncunun katılacağı iddia edildi. Peki Rıfat öldü mü? Yeni oyuncular kimler? İşte detaylar...

    Gönül Dağı’nda acı haberi hüngür hüngür ağlattı!

    Gönül Dağı'nın nankör Meryem'i olarak bilinen oyuncusu Sevilay Gültekin karakterinin hakkını verdi. Rıfat ile Meryem'in aşkı başlamadan bitti. Oyuncu kadrosunda Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı yeni bölümleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Meryem'in yarı yolda bıraktığı Rıfat'ın ortadan kaybolması üzerine tüm kasaba Rıfat'ı aramaya dağa çıktı. Öte yandan diziye iki taze kanın geleceği konuşuldu. Yaşanan yeni gelişmeler şöyle...

    GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE FLAŞ GELİŞMELER

    Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiğ, senaryosunu Ali Asaf Elmas (1-); Mustafa Becit (1-); Teoman Gök'ün (6-) kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümleriyle cumartesi akşamları evlerimize konuk olmaya devam ediyor.

    Her hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran dizi bu kez hüngür hüngür ağlatacak. 26 Mart Cumartesi akşamı ekranlara gelecek 57. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

    57. bölümde Ramazan ve Asuman'ın evliliğe doğru giden ilişkisine karşın, Meryem ile Rıfat arasında ise bir dönem kapanıyor.

    FIRAT BÜYÜK YIKIM YAŞADI

    Son fragmanda; Meryem'in "Ben yapamıyorum Rıfat, benden sana sadece mutsuzluk gelir. Bitti Rıfat" sözleri damga vurdu. Meryem tarafından terk edilen Rıfat'ın büyük bir yıkım yaşadığı görüldü.

    Meryem'in kendisini terk etmesine dayanamayan Rıfat, ortadan tamamen kaybolurken kasabalılar ise onu aramak için dağa çıktı.

    Güneş toplayan adamın çok geç kaldıklarını söylemesi üzerine Taner, ''Nasıl geç kaldık, Rıfat öldü mü?'' dedi. Taner'in bu sözleri, izleyicilerde büyük bir şok etkisi yarattı.

    Peki Nankör Meryem'in terk ettiği Gönül Dağı Rıfat öldü mü? Hüseyin Sevimli diziden ayrıldı mı? Bu soruların cevabı yeni bölüm ile yanıt bulacak.

        2 OYUNCUNUN KATILACAĞI İDDİA EDİLDİ

        İddiaya göre Gönül Dağı'na 2 yeni oyuncu daha katılıyor.

        Sevilen diziye 58. bölümde 2 yeni oyuncu dahil oluyor. İkili projede Selami'nin (Eser Eyüboğlu) abisi İlhami ve ablası Melahat rollerine hayat verecek.
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        Haberler Magazin Gönül Dağı'nda acı haberi hüngür hüngür ağlattı! Meryem'den darbe yiyen Fırat kendini dağa taşa vurmuştu! Sonu sevdiceğinin elinden oldu...
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