📺Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? 25 Mart Cuma Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? 💸10 bin TL'lik altın bileziklerin sahibi hangi yarışmacı oldu? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Gündüz kuşağı izleyicilerinin her gün ilgiyle takip ettiği yemek yarışması için heyecan dorukta ve her Cuma olduğu gibi bu hafta da kimin birinci olduğu, kimin elendiği merak ediliyor. Gelinim Mutfakta haftanın finali ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.