📺Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? 25 Mart Cuma Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? 💸10 bin TL'lik altın bileziklerin sahibi hangi yarışmacı oldu? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Gündüz kuşağı izleyicilerinin her gün ilgiyle takip ettiği yemek yarışması için heyecan dorukta ve her Cuma olduğu gibi bu hafta da kimin birinci olduğu, kimin elendiği merak ediliyor. Gelinim Mutfakta haftanın finali ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.
25 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Elenen ve birinci olan isim henüz açıklanmadı, belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
Hasret:
Miyase:
Fulya:
Yeşim:
Miyase Türkel-Sevilay Başar ve Hasret Vural-Nurten Kangal cephesinde işler karışıyor!
Hasret'in, Sevilay Hanıma olan yakınlığı Miyase ve Nurten Hanımı rahatsız etmeye başlıyor. Özellikle Nurten Hanımın, Hasret'in sağlığını düşünüp ilgili davranması karşısında Miyase kendisini tutamıyor. Çok öfkelenen Miyase ortalığı karıştırıyor.