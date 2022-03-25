Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında? Dila Tarkan nereli, ne iş yapıyor? Eşi Dağhan Doğruer kimdir? İşte merak edilenler!

Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan uzun zamandır aşk yaşadığı Dağhan Doğruer'le bugün nikah masasına oturdu. Çifti bu özel gününde dostları yalnız bırakmadı. Magazin gündemini yakından takip edenler, Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında? Dila Tarkan nereli, ne iş yapıyor? Eşi Dağhan Doğruer kimdir? Sorularının yanıtını merak edip araştırmaya başladı. İşte detaylar!
ATİNA'DA NİKAH
Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almış, kısa süre sonra da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı. Çift bugün Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturdu.
Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren çift renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 29 yaşındaki Dila Tarkan, gelinlik yerine pantolon ve ceketten oluşan bir takım tercih etti.