Bir Zamanlar Çukurova ekibi dehşeti yaşadı! Sette hırsızlık şoku! Daha önce de yaptığı ortaya çıktı! 'Hani söz vermiştin yapmayacaktın!' Meğer...

Başrollerini Hilal Altınbilek; Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol ve Hülya Darcan'ın oynadığı Bir Zamanlar Çukurova bu kez sahneleri ile değil korkunç bir olayla gündeme geldi. Her bölümü reyting rekorları kıran dizide korku dolu anlar yaşandı. 2018 tarihinden bu yana devam eden fenomen dizinin çekimleri Adana'da gerçekleştiriliyor. Yeni bölüm için hastanede çekim yapan ekip hırsızlık şoku yaşadı.