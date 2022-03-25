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    • Magazin
    • 25.03.2022 10:04
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    • 25.03.2022 10:11
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    Bir Zamanlar Çukurova ekibi dehşeti yaşadı! Sette hırsızlık şoku! Daha önce de yaptığı ortaya çıktı! 'Hani söz vermiştin yapmayacaktın!' Meğer...

    ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın hastanede gerçekleştirilen çekimi esnasında hırsızlık vakası yaşandı. Set ekibi dehşeti yaşadı. Adana'da çekimleri devam eden 1970’li senelerin anlatıldığı fenomen dizide korku dolu anlar yaşandı. Güvenlik görevlilerinin kovalamaca sonucu yakaladığı hırsızın daha önce de bu suçu işlediği ortaya çıktı. İşte olayın detayları...

    Bir Zamanlar Çukurova ekibi dehşeti yaşadı!

    Başrollerini Hilal Altınbilek; Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol ve Hülya Darcan'ın oynadığı Bir Zamanlar Çukurova bu kez sahneleri ile değil korkunç bir olayla gündeme geldi. Her bölümü reyting rekorları kıran dizide korku dolu anlar yaşandı. 2018 tarihinden bu yana devam eden fenomen dizinin çekimleri Adana'da gerçekleştiriliyor. Yeni bölüm için hastanede çekim yapan ekip hırsızlık şoku yaşadı.

    ÇEKİME HIRSIZ DAMGA VURDU

    Bir Zamanlar Çukurova dizinin hastane sahnelerinin çekildiği eski Göğüs Hastalıkları Hastanesinde hırsızlık vakası meydana geldi. Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesinde yaşanan olayda dizi ekibi, hastane sahnesi için dizide Çukurova Şehir Hastanesi olarak kullanılan eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne geldi.

    Ekip, hastanede içinde ve dışında hazırlık yaparak çekimlere başladı.

    KOCALAMACA SONUCU YAKALANDI

    Bu esnada set ekibi hastanenin alt katından ses gelince o kata doğru yöneldi. Görevliler alt kata indiğinde korkunç bir manzara ile karşılaştı. Bir kişinin elinde balyoz ile kaçtığını gören ekip şahsı kovalayıp hastanenin bahçesinde yakaladı.

    İhbar üzerine polis ekipleri bölgeye geldi. Şüphelinin kimliği tespit edildi. Şahsın hastanenin klima ünitelerini balyozla kırıp çaldığı ve bahçe duvarının dışına pencereden çıkartarak taşıdığı belirlendi.

        İLK VUKUATI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI: HANİ SÖZ VERMİŞTİN YAPMAYACAKTIN?

        Zanlı, basın mensupların görünce yüzünü kapatıp göstermek istemedi. Hastanenin güvenlik görevlisi hırsızın yanına gelerek "Seni daha önce de yakaladık. Neden hırsızlık yapıyorsun, hani söz vermiştin, yapmayacaktın. Bu defa senden şikayetçi olacağız" şeklinde konuştu. Zanlı polis merkezine götürülürken dizi çekimleri de kaldığı yerden devam etti.
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