Bir Zamanlar Çukurova ekibi dehşeti yaşadı! Sette hırsızlık şoku! Daha önce de yaptığı ortaya çıktı! 'Hani söz vermiştin yapmayacaktın!' Meğer...

Başrollerini Hilal Altınbilek; Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol ve Hülya Darcan'ın oynadığı Bir Zamanlar Çukurova bu kez sahneleri ile değil korkunç bir olayla gündeme geldi. Her bölümü reyting rekorları kıran dizide korku dolu anlar yaşandı. 2018 tarihinden bu yana devam eden fenomen dizinin çekimleri Adana'da gerçekleştiriliyor. Yeni bölüm için hastanede çekim yapan ekip hırsızlık şoku yaşadı.
ÇEKİME HIRSIZ DAMGA VURDU
Bir Zamanlar Çukurova dizinin hastane sahnelerinin çekildiği eski Göğüs Hastalıkları Hastanesinde hırsızlık vakası meydana geldi. Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesinde yaşanan olayda dizi ekibi, hastane sahnesi için dizide Çukurova Şehir Hastanesi olarak kullanılan eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne geldi.
Ekip, hastanede içinde ve dışında hazırlık yaparak çekimlere başladı.
KOCALAMACA SONUCU YAKALANDI
Bu esnada set ekibi hastanenin alt katından ses gelince o kata doğru yöneldi. Görevliler alt kata indiğinde korkunç bir manzara ile karşılaştı. Bir kişinin elinde balyoz ile kaçtığını gören ekip şahsı kovalayıp hastanenin bahçesinde yakaladı.
İhbar üzerine polis ekipleri bölgeye geldi. Şüphelinin kimliği tespit edildi. Şahsın hastanenin klima ünitelerini balyozla kırıp çaldığı ve bahçe duvarının dışına pencereden çıkartarak taşıdığı belirlendi.