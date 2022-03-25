25 Mart Suvivor'da elenen isim kim oldu? 2022 Survivor All Star'da sağlık sorunu nedeniyle kim elendi, kim gitti? Survivor Barış, Merve, Elif diskalifiye mi oldu?

ÜÇ İSİM ÖN PLANA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde parkurda dizinden sakatlanan Barış Murat Yağcı yarışmaya koltuk değnekleriyle devam ediyor. Hastaneye giden ve kontrolleri yapılan Barış'ın son durumu henüz açıklanmadı.

Yine aynı oyunda sakatlanan Merve Aydın'ın ise sağ elinin iki parmağı kırıldı. Merve Aydın, atış oyunlarında sağ elini kullanıyor.

Üçüncü ve sürpriz isimse performansıyla adından söz ettiren Elif Gören! Bir süredir mide rahatsızlığı yaşayan Elif'in bir türlü toparlanamadığı hem psikolojik hem de fiziksel olarak zor günler geçirdiği biliniyor.