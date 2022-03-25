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    • Magazin
    • 25.03.2022 17:25
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    • 25.03.2022 17:29
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    🥘25 Mart 2022 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ kim birinci oldu? Bugün 15 bin TL ikramiyeyi kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu!

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın finali yaşanıyor. 25 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kimin birinci olduğu programı yakından takip edenler tarafından arama motorları üzerinden araştırılıyor. TV8'in severek izlenen yarışması her hafta farklı isimlerle yoluna devam ediyor. 5 gün boyunca her gün farklı bir yarışmacı el lezzetini konuşturuyor ve yemeklerini tadan diğer yarışmacılar puanlarını veriyor.

    takvim.com.tr
    25 Mart 2022 ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ kim birinci oldu?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün haftanın finali yaşanıyor. Yemek iddialı 5 yarışmacı tüm hünerlerini göstererek birbirine meydan okumak için mutfaktaki performanslarını sergiledi. En yüksek puanı alan kişi birinciliği elde etti ve 15 bin TL ödülü kazandı. Yarışmayı sıkı takip edenler bugün kimin kazandığını merak edip araştırmaya başladı. Peki, 25 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 15 bin TL ikramiyeyi kim kazandı? Zuhal Topal'la yemekteyiz puan durumu!

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN YARIŞMACILARI

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ilk gün yarışmacısı ola Canan Yoldaş 27 yaşında hemşire olarak görevi yapıyor. Hemşireliğin yanı sıra estetik koçluğu yapan yarışmacı 12 yıllık hemşirelik yapıyor. Aslen Hakkarili olan yarışmacı 16 yaşında bu yana mesleğini icra ediyor.

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın ikinci günkü yarışmacısı Gökhan Aydın! Artvinli olan yarışmacının mesleği Aşçılık olarak biliniyor.

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın üçüncü gün yarışmacısı Gizem Özgür fizyotreapist ve sekiz yıldır İstanbul'da yaşıyor ve 27 yaşında!

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın dördüncü gün yarışmacısı Oğuzhan Öner 29 yaşında ve lokanta işletmecisi. Yarışmacı Giresun Görele ilçesinde ikamet ediyor.

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de beşinci gün yarışmacısı Özge Esin menüsünden bazı yemekleri yetiştiremiyor.

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ VE 15 BİN TL'LİK BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de büyük ödülün ve bu haftanın birincisi olan isim bugün ekrana gelecek olan bölümde belli olacak.
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        Haberler Magazin 🥘25 Mart 2022 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ kim birinci oldu? Bugün 15 bin TL ikramiyeyi kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu!
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