İhanete uğrayan Züleyha gözünü kararttı sevdiceği Mehmet Kara’yı... Silahların çekildiği Bir Zamanlar Çukurova’da kan aktı, izleyiciyi kahredecek!

Her bölümüyle reyting rekorları kıran ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 128. bölümü de geride bıraktı. Fenomen dizide işler iyice çıkmaza girdi. Mehmet Kara olarak tanıdığı ve evlenmek üzere olduğu kişinin silah kaçakçısı Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenen Züleyha silahı eline alıyor. İhanete uğradığını öğrenince gözü dönüyor. 129. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm merakla beklenirken dizinin ne zaman biteceği de araştırılmaya başlandı. Rekortmen dizinin biteceği tarih izleyicileri tarafından sorgulanıyor. İşte detaylar...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA İŞLER SARPA SARDI!
TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'nın yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları dizi Bir Zamanlar Çukurova 128. bölümü ile geçtiğimiz Perşembe akşamı ATV'de yayınlandı.
Mehmet Kara olarak tanıdığı ve evlenmek üzere olduğu kişinin silah kaçakçısı Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenen Züleyha büyük bir yıkım yaşadı.
Züleyha, evlilik kararı aldığı Hakan'ı derhal hayatından uzaklaştırma kararı alırken, gerçeği kendisinden sakladığı için Fikret'e de tepki gösterdi. Hakan'la ilişkisini tamamen koparmak isteyen Züleyha, Fikret'ten Hakan'ın şirketteki hisselerini almasını istedi.
Hakan ise kendisiyle görüşmeyi ısrarla reddeden Züleyha'nın karşısına çıkabilmek için çılgınca bir hamle yaptı.
Çolak ise tüm bu yaşananları Çukurova'daki iktidarını sağlamak için bir fırsat olarak gördü.
YENİ BÖLÜMDE YER YERİNDEN OYNAYACAK!
Bir Zamanlar Çukurova'nın 129. bölümü yayınlandı.
Züleyha Mehmet Kara ihanetini öğrendikten sonra plan kuruyor. Mehmet Kara olarak tanıdığı Hakan Gümüşoğlu'nu kaçıran Züleyha silahı eline aldı.
Öfkeden deliye döndü ve silah patladı. Peki Hakan Gümüşoğlu öldü mü? Yeni bölümde netleşecek.