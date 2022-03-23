Güzdüz Bey tarihte nasıl öldü, ne zaman? Osman Bey, Gündüz Bey'i öldürdü mü? Kuruluş Osman'ın Gündüz Alp'i Emre Basalak diziden ayrılıyor mu?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin ağabeyi olan Gündüz Alp, Bay-Atlı Hasan bin Mahmûd'un Câm-ı Cem-Âyîn, Âşıkpaşazâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osman ile Neşrî'nin Kitâb-ı Cihannümâ isimli eserlerine göre Ertuğrul'un oğlu olup, Ay-Doğdu adında bir oğlunun olduğunu Âşıkpaşazâde Tevârîh-i Âl-i Osman adlı eserinde bildiriyor. İnegöl Savaşı (1299) esnasında şehit oldu.