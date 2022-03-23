ATV'nin sevilen ve ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide yer alan Gündüz Bey hakkında aramalar hız kazandı. Peki Güzdüz Bey tarihte nasıl öldü, ne zaman? Osman Bey, Gündüz Bey'i öldürdü mü? Kuruluş Osman'ın Gündüz Alp'i Emre Basalak diziden ayrılıyor mu? İşte merak edilenler!
GÜNDÜZ BEY KİM, NASIL ÖLDÜ?
Gündüz Bey, Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na dahildir ve aynı zamanda Ertuğrul Gazi'nin üç oğlunun da ilkidir.
Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin ağabeyi olan Gündüz Alp, Bay-Atlı Hasan bin Mahmûd'un Câm-ı Cem-Âyîn, Âşıkpaşazâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osman ile Neşrî'nin Kitâb-ı Cihannümâ isimli eserlerine göre Ertuğrul'un oğlu olup, Ay-Doğdu adında bir oğlunun olduğunu Âşıkpaşazâde Tevârîh-i Âl-i Osman adlı eserinde bildiriyor. İnegöl Savaşı (1299) esnasında şehit oldu.