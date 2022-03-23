23 Mart 2022 Survivor kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? Survivor Elif, Evrim, Barış elendi mi?

23 Mart Survivor kim elendi? Yarışmanın takipçileri Exxen Survivor SMS oy sıralaması hakkında araştırma yapmaya başladı. Survivor'da bu hafta kim gitti sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Her hafta bir yarışmacının adaya ve Survivor hayallerine veda ettiği yarışmada bu hafta kimin gittiği de belli oldu. Peki 23 Mart Survivor kim elendi?
SURVİVOR 23 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu kazananı henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacak.
SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star 2022 programında haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Gönüllüler takımından çıkan Survivor eleme adayı Evrim oldu.