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    • Magazin
    • 23.03.2022 22:25
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    • 23.03.2022 22:25
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    23 Mart 2022 Survivor kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? Survivor Elif, Evrim, Barış elendi mi?

    TV 8 ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Survivor'da bu akşam Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında kıyasıya mücadele devam ediypr geldi. İzleyiciler şimdi büyük bir merakla Survivor kim elendi, adadan kim gitti sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 23 Mart Çarşamba Survivor SMS oylama sıralaması nasıl şekillendi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    23 Mart 2022 Survivor kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti?

    23 Mart Survivor kim elendi? Yarışmanın takipçileri Exxen Survivor SMS oy sıralaması hakkında araştırma yapmaya başladı. Survivor'da bu hafta kim gitti sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Her hafta bir yarışmacının adaya ve Survivor hayallerine veda ettiği yarışmada bu hafta kimin gittiği de belli oldu. Peki 23 Mart Survivor kim elendi?

    SURVİVOR 23 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu kazananı henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacak.

    SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor All Star 2022 programında haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Gönüllüler takımından çıkan Survivor eleme adayı Evrim oldu.

        SURVİVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler olmuştu. Ünlülerden çıkan ilk eleme adayı ise Barış Murat Yağcı oldu.

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenecek isim bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyunu sonrası Eleme konseyi tarafından açıklanacak.
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        Haberler Magazin 23 Mart 2022 Survivor kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? Survivor Elif, Evrim, Barış elendi mi?
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