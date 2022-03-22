Yakışıklı oyuncuya yol göründü! 😱Gönül Dağı’ndan kötü haber geldi, bu son ona hiç yakışmadı! 😭Gidişi izleyiciyi gözyaşlarına boğacak

Sevilerek izlenen diziden kötü haber geldi, bu son ona hiç yakışmadı. TRT 1 dizisi Gönül Dağı yeni bölümlerle ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın paylaştığı dizide ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezinde seyirciyi çok kötü sürprizler bekliyor. Gönül Dağı'nın yeni bölümlerinde olmayaca. İddialar ortalığı ayağa kaldırdı. Her hafta duygu dolu sahnelerin yaşandığı dizide yakışıklı oyuncunun vedası çok konuşulacak. İşte merak edilen olayın perde arkası hakkında tüm detaylar...
56. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Gönül Dağı dizisinin 56. bölümünden iki fragman yayınlandı. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizi her hafta hem güldürüyor, hem de duygu yüklü sahneleriyle gözyaşlarına boğuyor. 55. bölümü geride bırakan izleyicilerin akılları 56. bölümde.
GÖZYAŞLARI YİNE SEL OLACAK
Yeni bölüm sahneleri büyük yankı yapacak. Dizinin sıkı takipçilerini çok kötü gelişmeler bekliyor. Rekortmen dizinin yeni bölümünde izleyicileri yine duygu dolu sahneler bekliyor. Bundan sonraki bölümlerde ortalık çok fena halde karışıyor.
YAKIŞIKLI OYUNCUYA YOL GÖRÜNDÜ
Gönül Dağı'na ikinci sezonda dahil olan Doktor Kenan ise meslekten gönderiliyor. Yapılan bir ameliyat sonrası soruşturma geçirdiği öğrenilen Doktor Kenan karakterinin gönderildiğini duyduğu sahne sonrası da neler olacağı akıllarda soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Kısacası Gönül Dağı 56. Bölüm yine yıkıcı sahneler ile seyircinin karşısında olacak. Asuman Ramazan arasında yaşanan olumlu gelişme sonrası ise ufukta evlilik görünüyor gibi duruyor.