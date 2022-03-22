2022 Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor All Star Birleşme Partisini garantileyen isimler kimler? ACUN ILICALI'DAN ŞOK AÇIKLAMA...

2022 Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor'da birleşme partisinin ne zaman olacağına ilişkin tarih bilgisi Acun Ilıcalı tarafından açıklandı mı merak ediliyor. Ünlü yapımcı Ilıcalı merakla beklenen partiyle ilgili tarih verdi mi? Birleşme partisine gidecek ilk isimler kimler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler ve son gelişmeler haberimizde...
SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?
Survivor 2022 All Star'da birleşme partisi ile ilgili detaylar 23 Şubat tarihli ada konseyinde belli oldu. Acun Ilıcalı, birleşme partisini açıkladığı konuşmasında ''Bizim için Survivor tam anlamıyla birleşme partisi ile başlayacak. Bizim için asıl kadrolar birleşme partisinde oluşacak. Birleşme partisine toplamda 22 yarışmacı katılacak.
Yani iki takımdan da 11'er yarışmacı katılacak. Survivor'da hızlı eleme dönemi başlıyor" dedi.
Survivor birleşme partisi için gözler 26 Mart -27 Mart haftasına çevrildi. Birleşme partisine kadar her hafta 2 yarışmacı elenecek.