Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Mart Survivor dokunulmazlık oyunu ödülünü hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?





SURVİVOR 2022 ELEME ADAYLARI KİMLER?



Ünlüler takımı şu ana kadar oynanan iki dokunulmazlık oyununu kaybetti ve takımlarından iki kişiyi potaya çıkardı. Survivor'da haftanın ilk iki eleme adayı Barış ve Mert oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?



Survivor 2022 tüm hızıyla yayınlanmaya devam ederken 20 Mart 2022 SMS oy sıralaması ile elenen isim dün akşam belli oldu. Bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu.