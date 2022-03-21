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    • Magazin
    • 21.03.2022 22:52
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    • 21.03.2022 22:52
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    Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Mart Survivor dokunulmazlık oyunu ödülünü hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

    Ekranların heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam yarışmacılar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kazanan takım merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Mart Survivor dokunulmazlık oyunu ödülünü hangi takım kazandı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül ne? 21 Mart Pazartesi Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

    Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Mart Survivor dokunulmazlık oyunu ödülünü hangi takım kazandı? İşte merak edilenler...

    21 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?

    Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor.

    KADINLARDA KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER

    Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır...

        SURVİVOR 21 MART 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

        Ödül tuvalet oldu. Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım tuvalet ödülü kazanacak. Buna ek olarak kazanan takım et şinitzel, patates püresi ve salata ödülü kazanacak.

        20 MART SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Bu hafta iki dokunulmazlık oyununda ünlüler takımı kaybetti ve eleme adayları Barış ile Mert oldu. İki oyunun kaybedilmesi ile birlikte ünlüler takımının üç ismi eleme potasına çıkarması garanti oldu.



        SURVİVOR 2022 ELEME ADAYLARI KİMLER?

        Ünlüler takımı şu ana kadar oynanan iki dokunulmazlık oyununu kaybetti ve takımlarından iki kişiyi potaya çıkardı. Survivor'da haftanın ilk iki eleme adayı Barış ve Mert oldu.

        SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

        Survivor 2022 tüm hızıyla yayınlanmaya devam ederken 20 Mart 2022 SMS oy sıralaması ile elenen isim dün akşam belli oldu. Bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu.

        SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

        Acun Ilıcalı geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Birleşme Partisi'nin Mart'ın son haftasında yapılacağını duyurdu. Bu akşamki elemenin ardından iki ismin daha Survivor'a veda etmesi ile birlikte Birleşme partisi gerçekleştirilecek.
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        Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Mart Survivor dokunulmazlık oyunu ödülünü hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?
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