Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Mart Survivor dokunulmazlık oyunu ödülünü hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Mart Survivor dokunulmazlık oyunu ödülünü hangi takım kazandı? İşte merak edilenler...
21 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?
Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor.
KADINLARDA KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER
Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır...