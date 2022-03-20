İhanete uğrayan Züleyha gözünü kararttı sevdiceği Mehmet Kara’yı... Silahların çekildiği Bir Zamanlar Çukurova’da kan aktı, izleyiciyi kahredecek!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA İŞLER SARPA SARDI!

TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'nın yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları dizi Bir Zamanlar Çukurova 128. bölümü ile geçtiğimiz Perşembe akşamı ATV'de yayınlandı.

Mehmet Kara olarak tanıdığı ve evlenmek üzere olduğu kişinin silah kaçakçısı Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenen Züleyha büyük bir yıkım yaşadı.

Züleyha, evlilik kararı aldığı Hakan'ı derhal hayatından uzaklaştırma kararı alırken, gerçeği kendisinden sakladığı için Fikret'e de tepki gösterdi. Hakan'la ilişkisini tamamen koparmak isteyen Züleyha, Fikret'ten Hakan'ın şirketteki hisselerini almasını istedi.

Hakan ise kendisiyle görüşmeyi ısrarla reddeden Züleyha'nın karşısına çıkabilmek için çılgınca bir hamle yaptı.

Çolak ise tüm bu yaşananları Çukurova'daki iktidarını sağlamak için bir fırsat olarak gördü.