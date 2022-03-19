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    • Magazin
    • 19.03.2022 12:00
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    • 19.03.2022 12:00
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    Yakışıklı oyuncuya yol göründü! 😱Gönül Dağı'ndan kötü haber geldi, bu son ona hiç yakışmadı! 😭Gidişi izleyiciyi gözyaşlarına boğacak

    Köprü Film imzalı yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, senaristliğini de Ali Asaf Elmas (1-); Mustafa Becit (1-); Teoman Gök'ün (6-) üstlendiği Gönül Dağı dizisi bu kez çok şaşırttı. 55. bölüm geride duygu dolu hatıralar bırakırken gözler 56. bölüme çevrildi. Yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler duydukları karşısında şoke oldu. Peki neden? Gönül Dağı'nda neler oluyor? Diziye dahil olduğu günden beri hemen izleyicinin sempatisini kazanan o yakışıklı oyuncuya yol göründü.

    Yakışıklı oyuncuya yol göründü! 😱Gönül Dağı’ndan kötü haber geldi, bu son ona hiç yakışmadı! 😭Gidişi izleyiciyi gözyaşlarına boğacak

    Sevilerek izlenen diziden kötü haber geldi, bu son ona hiç yakışmadı. TRT 1 dizisi Gönül Dağı yeni bölümlerle ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın paylaştığı dizide ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezinde seyirciyi çok kötü sürprizler bekliyor. Gönül Dağı'nın yeni bölümlerinde olmayaca. İddialar ortalığı ayağa kaldırdı. Her hafta duygu dolu sahnelerin yaşandığı dizide yakışıklı oyuncunun vedası çok konuşulacak. İşte merak edilen olayın perde arkası hakkında tüm detaylar...

    56. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

    Gönül Dağı dizisinin 56. bölümünden iki fragman yayınlandı. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizi her hafta hem güldürüyor, hem de duygu yüklü sahneleriyle gözyaşlarına boğuyor. 55. bölümü geride bırakan izleyicilerin akılları 56. bölümde.

    GÖZYAŞLARI YİNE SEL OLACAK

    Yeni bölüm sahneleri büyük yankı yapacak. Dizinin sıkı takipçilerini çok kötü gelişmeler bekliyor. Rekortmen dizinin yeni bölümünde izleyicileri yine duygu dolu sahneler bekliyor. Bundan sonraki bölümlerde ortalık çok fena halde karışıyor.

    YAKIŞIKLI OYUNCUYA YOL GÖRÜNDÜ

    Gönül Dağı'na ikinci sezonda dahil olan Doktor Kenan ise meslekten gönderiliyor. Yapılan bir ameliyat sonrası soruşturma geçirdiği öğrenilen Doktor Kenan karakterinin gönderildiğini duyduğu sahne sonrası da neler olacağı akıllarda soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

    Kısacası Gönül Dağı 56. Bölüm yine yıkıcı sahneler ile seyircinin karşısında olacak. Asuman Ramazan arasında yaşanan olumlu gelişme sonrası ise ufukta evlilik görünüyor gibi duruyor.

        YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Gönül Dağı 56. Yeni bölümü ile Cumartesi akşamı TRT1 ekranlarında olacak.

        DOKTOR KENAN KİMDİR?

        Serkan Kuru verdiği bir röportajında Kenan karakterini şu şekilde anlatıyor:

        "Kenan soğukkanlı bir insan, mantığıyla hareket ediyor. Onda asla duygulara yer yok... Fakat Gedelli'nin havasından, suyundan mıdır? Ya da tanıştığı insanların ona karşı olan davranışlarından mıdır? Bilinmez Kenan'ın da kalbi yumuşayacak... Babası da kendisi gibi doktor olan Kenan, ailenin tek çocuğudur, ailesi tarafından büyük bir hassasiyetle büyütülmüştür. Her açıdan donanımlı olan Kenan'ın içinde çocukluğundan beri anlam veremediği bir boşluk ve kaynağını bir türlü bilemediği rüyaları vardır. Birçok kez alanında uzman hekim arkadaşlarıyla bu konuları konuşmuş fakat çözüm bulamamıştır.

        Ta ki bir gün babası vefat edip de geride bir sürü gizem bırakana kadar... Babasının her zaman gizemli halleri olmuştur ama Kenan için o son gün, o son an hepsinden farklıdır. Babası bir şey demek istemiş, bir vicdan azabı içerisinde ona bir şeyler anlatmaya çalışmıştır. Kenan o günden sonra araştırmaya başlamış ve doktor olmasının da verdiği imkanlarla babasının anlatmaya çalıştığı gerçeklerle yüzleşmeye başlamıştır. Bu gerçekler onu Gedelli'ye getirecek ve olaylar ilginç bir şekilde gelişecek. Hep birlikte izleyeceğiz. "

        SERKAN KURU KİMDİR?

        Serkan Kuru, 18 Haziran 1978 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Balıkesir Üniversitesi'nde Endüstriyel Elektronik Bölümü'nde tamamladıktan sonra; tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

        Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Terme Çayı isimli filmde canlandırdığı Ahmet karakteri ile geçen ve ilk dizi deneyimini de 2005 yılında rol aldığı Beşinci Boyut dizisi ile yaşayan Serkan Kuru; Beş Kardeş, Kara Para Aşk, Kertenkele, Nizama Adanmış Ruhlar, Kollama, Emret Komutanım, Çılgın Kolej, Sinyalciler, Evlenmeden Olmaz, Çanakkale Yüzyıllık Mühür, Şevkat Yerimdar, Taş Mektep, Mualif Başkan, Bekle Beni Yarın, Emret Komutanım Şah Mat gibi birçok projede rol almıştır.

        Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinde Astsubay Başçavuş Ali karakterine hayat veren Serkan Kuru, 1.85 metre boyunda, 84 kilo ve İkizler burcudur.

        Serkan Kuru'nun rol aldığı diziler ve filmler:

        2019 – Savaşçı (Ali) (TV Dizisi)

        2018 – Tatlı Bela (Erdem) (Sinema Filmi)

        2018 – Meleklerin Aşkı (Teoman) (TV Dizisi)

        2017 – Çılgın Kolej (Sinema Filmi)

        2017 – Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (Komiser Taylan) (Sinema Filmi)

        2017 – Bahtiyar Ölmez (Fuat) (TV Dizisi)

        2015 – Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Teğmen Vedat) (TV Dizisi)

        2015 – Evlenmeden Olmaz (Sinema Filmi)

        2014 – 2016 – Kertenkele (Semih) (TV Dizisi)

        2014 – Kara Para Aşk (Taner) (TV Dizisi)

        2013 – Şevkat Yerimdar (Kutay) (Sinema Filmi)

        2013 – 2015 – Nizama Adanmış Ruhlar (TV Dizisi)

        2012 – Taş Mektep (Atatürk) (Sinema Filmi)

        2012 – Muhalif Başkan (Ozan) (Sinema Filmi)

        2012 – Araf Zamanı (Serkan) (TV Dizisi)

        2011 – Tövbeler Tövbesi (Batuhan) (TV Dizisi)

        2011 – Bekle Beni Yarın (Kadri) (Sinema Filmi)

        2010 – Gölgedeki Renkler (Doktor Sezgin) (Sinema Filmi)

        2010 – Elde Var Hayat (Selim) (TV Dizisi)

        2010 – Ateşe Yürümek (Sinan) (TV Dizisi)

        2009 – Yalancısın Sen (Ömer) (TV Dizisi)

        2009 – Kırık Kalpler – Ritmini Arayan Kalpler (Erdinç) (TV Dizisi)

        2008 – kollama (Atilla) (TV Dizisi)

        2008 – Kalpsiz Adam (Ahmet) (TV Dizisi)

        2007 – Zeliha'nın Gözleri (Kenan) (TV Dizisi)

        2007 – Kelebek Çıkmazı (Kerem) (TV Dizisi)

        2007 – Hatçe Sosyetede (Emre) (TV Filmi)

        2007 – Doktorlar (TV Dizisi)

        2006 – Kaşıkçı Güzeli (Kadir) (TV Filmi)

        2006 – Emret Komutanım: Şah Mat (Süslü Burak) (Sinema Filmi)

        2005 – Emret Komutanım (Burak) (TV Dizisi)

        2005 – Ümmü'nün Türküsü (TV Filmi)

        2005 – Beşinci Boyut (Nihat) (TV Dizisi)

        2004 – Şahmeran (Şahmeran) (Sinema Filmi)

        2004 – Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar (Mehmet) (Sinema Filmi)

        2004 – Terme Çayı (Ahmet) (Sinema Filmi)
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        Adı Sevgi fragman
        Haberler Magazin Yakışıklı oyuncuya yol göründü! 😱Gönül Dağı'ndan kötü haber geldi, bu son ona hiç yakışmadı! 😭Gidişi izleyiciyi gözyaşlarına boğacak
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