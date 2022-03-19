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    • Magazin
    • 19.03.2022 21:19
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    • 19.03.2022 21:25
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    Mert Öcal hangi dizilerde oynadı? Survivor All Star Ünlüler yarışmacısı Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

    İzleyiciler tarafından Mert Öcal hangi dizilerde oynadı sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Fenomen yarışma Survivor All Star TV8 akşam kuşağında yer alıyor ve ilgiyle izleniyor. Survivor All Star Ünlüler takımında yer alan ve Batuhan ile yaşadığı büyük gerilim sonrasında gündeme bomba gibi düşen Mert Öcal'in hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Survivor All Star Ünlüler yarışmacısı Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

    takvim.com.tr
    Mert Öcal hangi dizilerde oynadı?

    Mert Öcal hangi dizilerde oynadı? Survivor All Star Ünlüler yarışmacısı Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'in fenomen yarışması Survivor'da en dikkat çeken çeken isimler arasında yer alan Mert Öcal, en son Batuhan olan kavgasıyla gündeme gelmişti ve hayatına dair bilgiler izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

    SURVIVOR MERT KİMDİR?

    Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2004 yılında 'Best Model of Turkey' ve 'Best Model of The World' yarışmasının birincisi oldu. Mert Öcal, 1.93 cm boyundadır.

    Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde model olarak görev aldı. Daha sonra da dizi filmlerde oynamaya başladı. 2008 yılında 'Görgüsüzler' adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı.

    2013 yılında 'Bizim Okul' adlı dizide Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynadı. 2015 yılında 'Aşk Yeniden' adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı. 16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasının Ünlüler takımında yer aldı. 2021'de Sen Çal Kapımı dizisine konuk oyuncu olarak dahil oldu.

        MERT VE BATUHAN ARASINDA GERGİNLİK

        Survivor'da zaman zaman yaşanan gerginliklere bir yenisi daha ekleniyor. Yarışmanın başından beri yıldızı barışmayan Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal bulaşık yıkama tartışmasına giriyor. Bir anda gerilen ikili birbirlerinin üzerine yürüyor. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle daha çok sinirlenen Batuhan, eline tahta parçası alıp Mert Öcal'ın üzerine yürüyor. Batuhan'ın "Yeter. ben bitiriyorum" sözleriyle isyan ediyor.

        Kavgadan sonra acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı'ya açıklama yapan Mert, "Ben burada bu arkadaşla kesinlikle bir saniye bile kalmak istemiyorum" sözleriyle dikkat çekiyor.

        Kendini savunan Batuhan ise "Survivor'a hiçbir katkısı olmayan bir insan ne performans olarak ne ada hayatı olarak…" ifadelerini kullanıyor.
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        Adı Sevgi fragman
        Haberler Magazin Mert Öcal hangi dizilerde oynadı? Survivor All Star Ünlüler yarışmacısı Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
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