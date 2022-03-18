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    • Magazin
    • 18.03.2022 16:29
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    • 18.03.2022 16:33
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    Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi hangi yarışmacı oldu? 18 Mart Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 bin TL’yi kazanan isim açıklandı mı?

    Gündüz kuşağı izleyicileri tarafından Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi hangi yarışmacı oldu sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Hafta içi her gün TV8’de yayınlanan ve her bölümü ilgiyle izlenen fenomen yarışmada yine heyecan dolu bir haftanın finali yaşanıyor. En iyi yemeklerini yaparak puanları kapmaya çalışan 5 yarışmacıdan sadece bir tanesi büyük ödülün sahibi oluyor. Peki 18 Mart Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 bin TL’yi kazanan isim açıklandı mı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in bu haftaki kazananı kim oldu?

    takvim.com.tr
    Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi hangi yarışmacı oldu? 18 Mart Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi kazanan isim açıklandı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'in sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finali ile yine izleyicileri ekrana kilitledi. Beş gün boyunca yarışmacılar mutfaktaki en iyi performanslarını sergiledi ve en yüksek puanı kazanan büyük ödülü kaptı. Peki bu haftanın talihlisi açıklandı mı?

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın en yüksek puanını alarak birinci olan ve 15 bin TL'yi kazanan isim henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    Gülnaz:

    Nesli:

    Emrah:

    Mehmet Ali:

    Sevdiye:

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAKKINDA

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de TV8 ekranlarından her hafta 5 yarışmacı ve suncucu haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk oluyor. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacının misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor.

    ZUHAL TOPAL KİMDİR?

    Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, Üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

    1996 yılında özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı. 1997 yılında Müjdat Gezen ile birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.

    1997 yılında konservatuarın son sınıfında iken "Sevda Kondu" adlı dizide Erdal Özyağcılar'ın kızı rolünde oynadı.

        Zuhal Topal bir çok reklam filmi ve çeşitli organizasyonlarda yer aldı, birçok tv dizisinde, reklam filminde, tiyatro sahnelerinde oyunculuk, dublaj sanatçılığı ve tv sunuculuğu yaptı.

        Zuhal Topal, 2003 yılında başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın oynadığı Sihirli Annem dizisinde Suzan karakteri ile tanındı. 2004 yılında Halide Edip Adıvar'ın kitabından uyarlanan Yol Palas Cinayeti filminde Sacide karakterini canlandırdı.

        2006- 2009 yılları arasında senaristi Gani Müjde olan Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim, Cansu Demirci, Gökhan Keser, Parla Şenol, Serkan Şenalp, Defne Joy Foster, gibi oyuncuların rol aldığı "Selena" adlı dizide Zuhal Topal, "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynadı.

        2007 yılında Show TV'de yayınlanan yarışma programı "Şarkı Söylemek Lazım" 1. Sezonunda yarışmacı olarak katıldı koçluğunu İlhan Şeşen yaptı ve birinci oldu. Yarışmanın jüri üyeleri Olcayto Ahmet Tuğsuz, Erol Büyükburç, Fuat Güner, İnci Çayırlı, Oray Eğin, Eyşan Özhim olurken diğer yarışmacılar ise; Hilal Özdemir – Hazım Körmükçü, Hakan Aysev – Serap Ezgü, Ferda Anıl Yarkın –Helin Avşar, Suat Suna – Irmak Ünal, Metin Arolat – Hande Subaşı, Işın Karaca – Vatan Şaşmaz,Burcu Güneş – Berke Hürcan, Yeliz Eker – Semih Saygıner, Linet – Erhan Yazıcıoğlu, Zeynep Dizdar –Yağmur Atacan, Mirkelam – Didem Uzel oldular.

        2009 yılında Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı "Papatyam" adlı dizide rol aldı. 2009 – 2011 sezonunda Ufuk Özkan, Rasim Öztekin, Fırat Tanış ,İlker Ayrık, Halit Akçatepe'nin başrollerini paylaştığı "Geniş Aile" adlı dizide rol aldı.

        Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
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        Haberler Magazin Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi hangi yarışmacı oldu? 18 Mart Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 bin TL’yi kazanan isim açıklandı mı?
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