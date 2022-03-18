😱Gönül Dağı'ndan kötü haber geldi, bu son ona hiç yakışmadı! Yakışıklı oyuncuya yol göründü! 😭Gidişi izleyiciyi gözyaşlarına boğacak

Köprü Film imzalı yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, senaristliğini de Ali Asaf Elmas (1-); Mustafa Becit (1-); Teoman Gök'ün (6-) üstlendiği Gönül Dağı dizisi bu kez çok şaşırttı. 55. bölüm geride duygu dolu hatıralar bırakırken gözler 56. bölüme çevrildi. Yeni bölümde neler olacağınu merak eden izleyiciler duydukları karşısında şoke oldu. Peki neden? Gönül Dağı'nda neler oluyor? Diziye dahil olduğu günden beri hemen izleyicinin sempatisini kazanan o yakışıklı oyuncuya yol göründü.
56. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Gönül Dağı dizisinin 56. bölümünden iki fragman yayınlandı. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizi her hafta hem güldürüyor, hem de duygu yüklü sahneleriyle gözyaşlarına boğuyor. 55. bölümü geride bırakan izleyicilerin akılları 56. bölümde.
GÖZYAŞLARI YİNE SEL OLACAK
Yeni bölüm sahneleri büyük yankı yapacak. Dizinin sıkı takipçilerini çok kötü gelişmeler bekliyor. Rekortmen dizinin yeni bölümünde izleyicileri yine duygu dolu sahneler bekliyor. Bundan sonraki bölümlerde ortalık çok fena halde karışıyor.
YAKIŞIKLI OYUNCUYA YOL GÖRÜNDÜ
Gönül Dağı'na ikinci sezonda dahil olan Doktor Kenan ise meslekten gönderiliyor. Yapılan bir ameliyat sonrası soruşturma geçirdiği öğrenilen Doktor Kenan karakterinin gönderildiğini duyduğu sahne sonrası da neler olacağı akıllarda soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Kısacası Gönül Dağı 56. Bölüm yine yıkıcı sahneler ile seyircinin karşısında olacak. Asuman Ramazan arasında yaşanan olumlu gelişme sonrası ise ufukta evlilik görünüyor gibi duruyor.