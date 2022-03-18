Gelinim Mutfakta kim elendi? 18 Mart Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Bu hafta altın bilezikleri kapan isim arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılmaya başlandı. Kanal D'nin sevilen uzun soluklu yarışması Gelinim Mutfakta'da yine heyecan dolu bir haftanın finali yer alıyor ve izleyiciler bugün kimin yarışmaya veda ettiğini kimin 5 altın bileziği kaptığını öğrenmek istiyor. İşte yaşananlar...