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    • Magazin
    • 18.03.2022 14:08
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    • 18.03.2022 14:09
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    Gelinim Mutfakta kim elendi? 18 Mart Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Bu hafta altın bilezikleri kapan isim…

    Gündüz kuşağı izleyicileri tarafında Gelinim Mutfakta kim elendi sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Kanal D’nin fenomen yarışması hafta içi her gün ekrana geliyor ve ilgiyle takip ediliyor. Hem eğlenceli hem de rekabet dolu anların yaşandığı yarışmada haftanın finali geldi çattı ve bir kişi elenirken bir kişi de altın bilezikleri kaptı. Peki 18 Mart Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Altın bilezikleri kapan isim hangisi oldu? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim seçildi?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kim elendi?

    Gelinim Mutfakta kim elendi? 18 Mart Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Bu hafta altın bilezikleri kapan isim arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılmaya başlandı. Kanal D'nin sevilen uzun soluklu yarışması Gelinim Mutfakta'da yine heyecan dolu bir haftanın finali yer alıyor ve izleyiciler bugün kimin yarışmaya veda ettiğini kimin 5 altın bileziği kaptığını öğrenmek istiyor. İşte yaşananlar...

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? ALTIN BİLEZİKLERİ KAPAN YARIŞMACI HANGİSİ OLDU?

    Elenen ve haftanın birincisi olan isim henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    Yeşim:

    Miyase:

    Hasret:

    Deniz:

    YEŞİM ÖKSÜZ KİMDİR?

    30 yaşındadır. 4 yıllık evliliği olan Yeşim Öksüz'ün bir de oğlu bulunuyor. Adıyamanlı olan Yeşim Öksüz, İstanbul'da yaşamaktadır ve grafik tasarımcısıdır.

    GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?

    Miyase Türkel, aslen Amasyalı. İstanbul'da yaşamını sürdüren Türkel, otomotiv sektöründe çalışıyor. Ailesi gemi ve otomotiv sektörü ile ilgileniyor.

        NURSEL ENGİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Adını ilk 'Var mısın yok musun?' programıyla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.

        Yarışmanın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Kanal D ekranında Mutfağım adlı Yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu. 37 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında Show tv ekranına transfer olup ve Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi. Çok genç yaşta yaptığı evliliğini yıllar önce sonlandıran Nursel Ergin, 2017 yılında medya sektöründe faaliyet gösteren Murat Akyer ile hayatını birleştirmişti.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi? 18 Mart Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Bu hafta altın bilezikleri kapan isim…
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