Gelinim Mutfakta kim elendi? 18 Mart Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Bu hafta altın bilezikleri kapan isim arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılmaya başlandı. Kanal D'nin sevilen uzun soluklu yarışması Gelinim Mutfakta'da yine heyecan dolu bir haftanın finali yer alıyor ve izleyiciler bugün kimin yarışmaya veda ettiğini kimin 5 altın bileziği kaptığını öğrenmek istiyor. İşte yaşananlar...
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? ALTIN BİLEZİKLERİ KAPAN YARIŞMACI HANGİSİ OLDU?
Elenen ve haftanın birincisi olan isim henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
Yeşim:
Miyase:
Hasret:
Deniz:
YEŞİM ÖKSÜZ KİMDİR?
30 yaşındadır. 4 yıllık evliliği olan Yeşim Öksüz'ün bir de oğlu bulunuyor. Adıyamanlı olan Yeşim Öksüz, İstanbul'da yaşamaktadır ve grafik tasarımcısıdır.
GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?
Miyase Türkel, aslen Amasyalı. İstanbul'da yaşamını sürdüren Türkel, otomotiv sektöründe çalışıyor. Ailesi gemi ve otomotiv sektörü ile ilgileniyor.