Silahların çekildiği Bir Zamanlar Çukurova'da kan aktı, izleyiciyi kahredecek! İhanete uğrayan Züleyha gözünü kararttı sevdiceği Mehmet Kara'yı...

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da işler rayından çıktı. Şimdilerde başrollerini Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı dizide daha önce Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık gibi isimler rol almıştı. Başrolü en çok değişen dizi yine de her hafta reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Sarsılmaz bir izleyici kitlesine sahip olan Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle yine kendine hayran bıraktı. İzleyicinin ATV ekranlarına kitlendiği bölümde Mehmet Kara'nın gerçek yüzü ortaya çıktı. Züleyha Mehmet Kara'nın ihanetine öyle bir hamle yaptı ki... İşte yeni bölümden kesitler ve final tarihi hakkında bilgiler...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA İŞLER SARPA SARDI!
TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'nın yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları dizi Bir Zamanlar Çukurova 128. bölümü ile geçtiğimiz Perşembe akşamı ATV'de yayınlandı.
Mehmet Kara olarak tanıdığı ve evlenmek üzere olduğu kişinin silah kaçakçısı Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenen Züleyha büyük bir yıkım yaşadı.
Züleyha, evlilik kararı aldığı Hakan'ı derhal hayatından uzaklaştırma kararı alırken, gerçeği kendisinden sakladığı için Fikret'e de tepki gösterdi. Hakan'la ilişkisini tamamen koparmak isteyen Züleyha, Fikret'ten Hakan'ın şirketteki hisselerini almasını istedi.
Hakan ise kendisiyle görüşmeyi ısrarla reddeden Züleyha'nın karşısına çıkabilmek için çılgınca bir hamle yaptı.
Çolak ise tüm bu yaşananları Çukurova'daki iktidarını sağlamak için bir fırsat olarak gördü.
YENİ BÖLÜMDE YER YERİNDEN OYNAYACAK!
Bir Zamanlar Çukurova'nın 129. bölümü yayınlandı.
Züleyha Mehmet Kara ihanetini öğrendikten sonra plan kuruyor. Mehmet Kara olarak tanıdığı Hakan Gümüşoğlu'nu kaçıran Züleyha silahı eline aldı.
Öfkeden deliye döndü ve silah patladı. Peki Hakan Gümüşoğlu öldü mü? Yeni bölümde netleşecek.