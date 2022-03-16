Çağlar Ökten kimdir? Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten ne iş yapıyor, mesleği ne? Çağlar Ökten kaç yaşında, aralarında kaç yaş farkı var?

SEDA SAYAN İLE ÇAĞLAR ÖKTEN ARASINDA KAÇ YAŞ FARK VAR?

59 yaşındaki Sayan, sevgilisiyle arasındaki 25 yaş farkı sorulunca şu cevabı verdi:

'Yaş farkına takılanlara söylüyorum biz takılmıyoruz onlar da takılmasın… Sevginin, aşkın yaşı rakamları olmaz. 'Akıl yaşta değil baştadır.' Benim karşımda saygı duyduğum bir erkek var.

Başkalarının 70 sevgilisi vardır konuşulmaz sen gidersin 6 evlilik yaparsın konuşulur bunlar bizim umurumuzda değil.'