William Hurt hayatını kaybetti! William Hurt neden öldü, hastalığı neydi? William Hurt kimdir, kaç yaşındaydı? Filmleri...

William Hurt hayatını kaybetti ve gündemde büyük etki yatarttı. William Hurt neden öldü, hastalığı neydi? William Hurt kimdir, kaç yaşındaydı? Filmleri hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Oscar ödüllü oyuncudan üzen haber geldi ve hayatını kaybettiği haberleri gündemde büyük üzüntü yarattı. Merak konusu olan William Hurt hayatına dair bilgiler de haberimizde yer alıyor.
WILLIAM HURT NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
2018 yılında prostat kanserine yakalandığını söyleyen Hurt, 71 yaşında hayatını kaybetti.
WILLIAM HURT KİMDİR?
20 Mart 1950, ABD doğumlu olan William Hurt, altı yaşına kadar, babasının tayin edildiği Guam Adaları'nda yaşadı. Anne babasının ayrılmasıyla birlikte babasını ziyaret için Sudan ve Somali gibi yerleri çok küçük yaşta gezme fırsatı buldu.
Bir yaşındayken annesinin başka birisiyle evlenmesiyle birlikte gezginci hayatı birdenbire değişiveren oyuncu, üvey babasının isteği üzerine sıkı bir teoloji eğitimi görmeye başladı.
Juilliard'da John Houseman denetiminde drama eğitimi alan Hurt, disiplin problemi çektiği için mezun olmadan okuldan ayrıldı. Şansını Oregon'da denemeye karar veren oyuncu, 1976 yılında New York'a geçerek Circle Repertory Topluluğu'nda devamlı oyuncu olarak çalışmaya başladı.
1976-77 sezonu içerisinde sahnelenen My Life adlı oyundaki performansıyla Obie ödülünün sahibi olan oyuncu, 1980 yılında kamera karşısına geçti. Altered States adlı filmde canlandırdığı kendi üzerinde tehlikeli deneyler yapan bilim adamı tiplemesiyle eleştirmenlerden olumlu not aldı.