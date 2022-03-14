William Hurt hayatını kaybetti! William Hurt neden öldü, hastalığı neydi? William Hurt kimdir, kaç yaşındaydı? Filmleri...

1985 yılında rol aldığı Hector Babenco'nun "Kiss of the Spider Woman" adlı filmde canlandırdığı, Latin Amerika hapishanesinde mahkûm olan eşcinsel vitrin tasarımcısı karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'nün sahibi oldu. Ünlü oyuncu kariyeri boyunca birçok kez Oscar'a aday gösterildi.

Jurassic Park ile kariyerinin ilk dev bütçeli filmini gerçekleştiren Hurt, bu filmin ardından bir bağımsız yapımda, Wayne Wang'in 1995 yapımı Smoke filminde rol aldı. Oyuncu, bu filmde canlandırdığı yazma problemi çeken Brooklyn'li yazar karakteriyle eleştirmenlerden beğeni topladı.

En az sinema olduğu kadar tiyatro alanında da tanınmış bir oyuncu olan William Hurt, bugüne kadar yetmişin üzerinde oyunda rol aldı. Bunlardan David Rabe'in Hurlyburly adlı oyunu, oyuncuya Tony Ödülü adaylığı getirdi.