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    • Magazin
    • 14.03.2022 13:41
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    • 14.03.2022 14:00
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    William Hurt hayatını kaybetti! William Hurt neden öldü, hastalığı neydi? William Hurt kimdir, kaç yaşındaydı? Filmleri...

    Sanat camiasını yasa boğan bir haber geldi ve William Hurt hayatını kaybetti. Ünlü Oscar ödüllü oyuncu özellikle Jurassic Park, Örümcek, Hulk gibi filmlerle adından söz ettiren ve hafızalara kazınan William Hurt sevenlerini oldukça üzdü. Dizi ve film severler tarafından William Hurt neden öldü, hastalığı neydi? William Hurt kimdir, kaç yaşındaydı? Filmleri hangileri? Sorularının yanıtları merakla araştırılanlar arasında yer aldı. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    William Hurt hayatını kaybetti!

    William Hurt hayatını kaybetti ve gündemde büyük etki yatarttı. William Hurt neden öldü, hastalığı neydi? William Hurt kimdir, kaç yaşındaydı? Filmleri hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Oscar ödüllü oyuncudan üzen haber geldi ve hayatını kaybettiği haberleri gündemde büyük üzüntü yarattı. Merak konusu olan William Hurt hayatına dair bilgiler de haberimizde yer alıyor.

    WILLIAM HURT NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

    2018 yılında prostat kanserine yakalandığını söyleyen Hurt, 71 yaşında hayatını kaybetti.

    WILLIAM HURT KİMDİR?

    20 Mart 1950, ABD doğumlu olan William Hurt, altı yaşına kadar, babasının tayin edildiği Guam Adaları'nda yaşadı. Anne babasının ayrılmasıyla birlikte babasını ziyaret için Sudan ve Somali gibi yerleri çok küçük yaşta gezme fırsatı buldu.

    Bir yaşındayken annesinin başka birisiyle evlenmesiyle birlikte gezginci hayatı birdenbire değişiveren oyuncu, üvey babasının isteği üzerine sıkı bir teoloji eğitimi görmeye başladı.

    Juilliard'da John Houseman denetiminde drama eğitimi alan Hurt, disiplin problemi çektiği için mezun olmadan okuldan ayrıldı. Şansını Oregon'da denemeye karar veren oyuncu, 1976 yılında New York'a geçerek Circle Repertory Topluluğu'nda devamlı oyuncu olarak çalışmaya başladı.

    1976-77 sezonu içerisinde sahnelenen My Life adlı oyundaki performansıyla Obie ödülünün sahibi olan oyuncu, 1980 yılında kamera karşısına geçti. Altered States adlı filmde canlandırdığı kendi üzerinde tehlikeli deneyler yapan bilim adamı tiplemesiyle eleştirmenlerden olumlu not aldı.

        1985 yılında rol aldığı Hector Babenco'nun "Kiss of the Spider Woman" adlı filmde canlandırdığı, Latin Amerika hapishanesinde mahkûm olan eşcinsel vitrin tasarımcısı karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'nün sahibi oldu. Ünlü oyuncu kariyeri boyunca birçok kez Oscar'a aday gösterildi.

        Jurassic Park ile kariyerinin ilk dev bütçeli filmini gerçekleştiren Hurt, bu filmin ardından bir bağımsız yapımda, Wayne Wang'in 1995 yapımı Smoke filminde rol aldı. Oyuncu, bu filmde canlandırdığı yazma problemi çeken Brooklyn'li yazar karakteriyle eleştirmenlerden beğeni topladı.

        En az sinema olduğu kadar tiyatro alanında da tanınmış bir oyuncu olan William Hurt, bugüne kadar yetmişin üzerinde oyunda rol aldı. Bunlardan David Rabe'in Hurlyburly adlı oyunu, oyuncuya Tony Ödülü adaylığı getirdi.
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