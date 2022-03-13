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    • Magazin
    • 13.03.2022 23:06
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    • 13.03.2022 23:15
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    Burak Özçivit'in bir de o hallerine bakın! Değişimi görenler gözlerine inanamadı: Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf...

    Burak Özçivit'in değişimi görenleri hayrete düşürdü... atv ekranlarının merakla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'i oynayan yakışıklı oyuncunun özel hayatı da merak ediliyor. Sosyal medya üzerinden eşi Fahriye Evcen ile pozlar paylaşan Burak Özçivit'in yıllar önceki fotoğrafını görenler ise tanımakta zorlandı. İşte Kuruluş Osman'ın sevilen ismi Burak Özçivit'in yıllar içindeki değişimi...

    Özçivit’in bir de o hallerine bakın!

    atv ekranlarının merakla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'i oynayan Burak Özçivit'in yıllar içindeki değişimini görenler gözlerine inanamadı.

    İzleyicinin beğenisini kazanan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in özel hayatı hayranları tarafından merak edilirken eski fotoğrafları da yeniden gündeme geldi.

    Yine kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ile sık sık fotoğraflar paylaşan Burak Özçivit havalı pozlarıyla bilirken ortaya çıkan fotoğrafları ise görenleri şaşırttı.

    İşte Özçivit'in bilinmeyenleri ve yıllar içindeki o değişimi...

    BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?
    Burak Özçivit, 24 Aralık 1984'te İstanbul'da dünyaya geldi.

    Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümünde eğitim gördü.

    2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçildi. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katıldı ve Best Model of Turkey seçildi.

        Özçivit daha sonra Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, Zoraki Koca adlı dizide Ömer adlı karakteri canlandırmıştır. Başarılı oyuncu Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş: Osman dizisinin ilk sezonu 20 Kasım 2019'da atv ekranlarında başladı.

        Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri yayınlanmaya ve ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

        FAHRİYE EVCEN İLE EVLENDİ
        Burak Özçivit 29 Haziran 2017 tarihinde, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle Fahriye Evcen ile evlendi.

        Ünlü çift 13 Nisan 2019'da İstanbul doğan oğullarına Karan ismini verdi.

        Burak Özçivit'in değişimi...
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