Burak Özçivit'in bir de o hallerine bakın! Değişimi görenler gözlerine inanamadı: Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf...

atv ekranlarının merakla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'i oynayan Burak Özçivit'in yıllar içindeki değişimini görenler gözlerine inanamadı.
İzleyicinin beğenisini kazanan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in özel hayatı hayranları tarafından merak edilirken eski fotoğrafları da yeniden gündeme geldi.
Yine kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ile sık sık fotoğraflar paylaşan Burak Özçivit havalı pozlarıyla bilirken ortaya çıkan fotoğrafları ise görenleri şaşırttı.
İşte Özçivit'in bilinmeyenleri ve yıllar içindeki o değişimi...
BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?
Burak Özçivit, 24 Aralık 1984'te İstanbul'da dünyaya geldi.
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümünde eğitim gördü.
2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçildi. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katıldı ve Best Model of Turkey seçildi.