Survivor 2022 All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? 11 Mart Cuma Survivor ilk eleme adayı kim oldu?

11 MART CUMA SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?



Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı Sercan oldu.

SURVİVOR BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?



Ünlüler ve gönüllüler takımı, sezonun ilk Bil Bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Oyunun ödülü ise zeytin yağ ve zeytin yağ ile yapılan yaprak sarma, biber dolma. Sonrasında kazanan takım Bergen filmini izliyor. Oyunun kazananı ünlüler oldu.

ANLAT BAKALIM'I HANGİ TAKIM KAZANDI?



Bil Bakalım'ın hemen ardından yarışmacılar Anlat Bakalım'da en çok kelimeyi bilmek için rekabet etti. Renkli anlara sahne olan oyunların ardından oyunların kazananı ünlüler oldu.