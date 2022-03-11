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    • Magazin
    • 11.03.2022 23:50
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    • 12.03.2022 00:16
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    Survivor 2022 All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? 11 Mart Cuma Survivor ilk eleme adayı kim oldu?

    Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Survivor 2022 All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve heyecan dolu bölümleriyle yakından takip edilen fenomen yarışmada yine kritik bir dokunulmazlık oyunu vardır ve Ünlüler, Gönüllüler takımları büyük mücadele sergiledi. Peki kazanan taraf hangisi oldu? Kaybeden takım içlerinden birini elenmesi yönünde söylemek durumunda kaldı. 11 Mart Cuma Survivor ilk eleme adayı kim oldu?

    takvim.com.tr
    Survivor 2022 All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

    Survivor 2022 All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? 11 Mart Cuma Survivor ilk eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Survivor 2022 All Star dokunulmazlık oyunu izleyicileri ekrana kilitledi ve kaybeden takım eleme adayını belirlemek için isim söyledi. İzlemeyi kaçıranlar ilk eleme adayının hangi yarışmacı olduğunu merak ediyor. İşte yaşananlar...

    SURVİVOR 2022 ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor'da dokunulmazlık yarışının ilk turunda kadınlar yarışını 8-3 skor ile Ünlüler takımı kazandı. İkinci turda ise erkekler yarıştı ve erkekler yarışını Gönüllüler kazandı. En iyiler yarışını 3-2'lik skor ile Gönüllüler takımı kazandı. Böylelikle Gönüllüler dokunulmazlığı alan takım oldu.

    11 MART CUMA SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı Sercan oldu.

    SURVİVOR BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Ünlüler ve gönüllüler takımı, sezonun ilk Bil Bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Oyunun ödülü ise zeytin yağ ve zeytin yağ ile yapılan yaprak sarma, biber dolma. Sonrasında kazanan takım Bergen filmini izliyor. Oyunun kazananı ünlüler oldu.

    ANLAT BAKALIM'I HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Bil Bakalım'ın hemen ardından yarışmacılar Anlat Bakalım'da en çok kelimeyi bilmek için rekabet etti. Renkli anlara sahne olan oyunların ardından oyunların kazananı ünlüler oldu.

        SURVİVOR SUDE KİMDİR?

        11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor.

        2 kez Avrupa 3.'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var. Fiziksel özellikleri ile dikkat çeken Survivor Sude 1.66 boyunda ve 57 kilogram ağırlığında. Tekvandocu olan Sude Burcu, 2019 yılında yayınlanan Survivor yarışmasında yer almıştı.
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        Haberler Magazin Survivor 2022 All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? 11 Mart Cuma Survivor ilk eleme adayı kim oldu?
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