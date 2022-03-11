Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında, nereli? Seda Sayan ile aralarında uçurum gibi yaş farkı! Çağlar Ökten ne iş yapıyor, mesleği ne?

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in evleneceği iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrası sanatçının sevgilisi merak konusu oldu. Peki Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında, nereli? Çağlar Ökten ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte yanıtları...
SEDA SAYAN ÇAĞLAR ÖKTEN EVLENİYOR MU?
Seda Sayan'ın birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten ile evleneceği iddia edildi. Hatta Ökten'in şarkıcının sahne aldığı mekanda evlilik teklifi ettiği öne sürüldü.
Sayan'ın da 'Evet' dediği konuşuldu. Magazin dünyası bu haberle çalkalanırken TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programı sunucularına bir ses kaydı gönderen Sayan, hakkındaki aşk iddiasını yalanladı.
''YIL OLMUŞ 2022!''
Sayan gönderdiği ses kaydında "Her ay beni başka bir isimle sevgili misin diye arıyorsun. Yıl olmuş 2022 sen bana sevgili diyorsun. Çağlar benim programdaki orkestramdaki solistim. Aynı zamanda da sahnedeki vokalistim. Çağlar'la birlikte yapımcılık yapmaya başladık. Albüm çıkartıyorum başka bir şey de yok" dedi.
SEDA SAYAN VE ÇAĞLAR ÖKTEN ARASINDA YAŞ FARKI
30 Aralık 1962 doğumlu Seda Sayan 59 yaşında. Çağlar Ökten ise 25 yaşında.