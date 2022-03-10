Gönül Dağı izleyicilerini kahredecek veda, evliliği sonu oldu! Babası ölünce yalnız kalmıştı yeni bölümlerde olmayacak! Mezarcı İlyas'ın kızı...

Gönül Dağı dizisinde bir ayrılık daha yaşanıyor. Bilindiği üzere son olarak Arif karakterini canlandıran Cem Kurtoğlu ve Mezarcı İlyas karakterine hayat veren Halil İbrahim Kalaycıoğlu diziden ayrılmıştı. Yeni bölümlerde de hastanelik olan dolmuşçu Sefer'in öleceği ve Ferdi Sancar'ın diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Dizi ters köşe yaptı. Sancar değil o isim diziye veda edecek. İşte detaylar...
GÖNÜL DAĞI'NDA İZLEYİCİLERİ ÜZEN VEDA!
Ramazan ile nişanlanan Asya aynı zamanda Mezarcı İlyas'ın da kızı.
Asya karakterini canlandıran Buse Orcan Ekim ayında diziye dahil olmuştu.
Oyunculuğu ile izleyicinin beğenisini kazanan Orcan yeni bölümlerde dizide yer almayacak.
Son olarak 55. bölümde izleyici karşısına çıkan Asya bir sonraki bölümlerde olmayacak.
Güzel oyuncu Eskişehir'de çekilen projeye veda ediyor.
MİSS TURKEY GÜZELİ
Buse Orcan bu sene Miss Turkey finalistleri arasında yer almış ve "Gönül Dağı" dizisiyle de oyunculuğa ilk adımını atmıştı.
Geçen sene liseyi bitiren Orcan, daha sonra üniversite eğitimine başladı. Orcan bir yandan da oyunculuk ve şan dersleri alıyor.
Ayrıca Buse Orcan birçok markanın da defilesinde yer alıyor.