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    • Magazin
    • 10.03.2022 13:27
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    • 10.03.2022 13:27
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    Gönül Dağı izleyicilerini kahredecek veda, evliliği sonu oldu! Babası ölünce yalnız kalmıştı yeni bölümlerde olmayacak! Mezarcı İlyas'ın kızı...

    TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan bir kötü haber daha geldi. Son zamanlarda peş peşe ayrılıkların yaşandığı diziden bir kişi daha gidiyor. Başrollerini Gülsim Ali ve Berk Atan'ın paylaştığı fenomen dizi her hafta Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Büyük izleyici kitlesine sahip olan Gönül Dağı o oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı. Peki bu kez kim gidiyor? Gönül Dağı'ndan ayrılan oyuncu hangisi? İşte vedası çok konuşulacak o oyuncu...

    Gönül Dağı izleyicilerini kahredecek veda, evliliği sonu oldu!

    Gönül Dağı dizisinde bir ayrılık daha yaşanıyor. Bilindiği üzere son olarak Arif karakterini canlandıran Cem Kurtoğlu ve Mezarcı İlyas karakterine hayat veren Halil İbrahim Kalaycıoğlu diziden ayrılmıştı. Yeni bölümlerde de hastanelik olan dolmuşçu Sefer'in öleceği ve Ferdi Sancar'ın diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Dizi ters köşe yaptı. Sancar değil o isim diziye veda edecek. İşte detaylar...

    GÖNÜL DAĞI'NDA İZLEYİCİLERİ ÜZEN VEDA!

    Ramazan ile nişanlanan Asya aynı zamanda Mezarcı İlyas'ın da kızı.

    Asya karakterini canlandıran Buse Orcan Ekim ayında diziye dahil olmuştu.

    Oyunculuğu ile izleyicinin beğenisini kazanan Orcan yeni bölümlerde dizide yer almayacak.

    Son olarak 55. bölümde izleyici karşısına çıkan Asya bir sonraki bölümlerde olmayacak.

    Güzel oyuncu Eskişehir'de çekilen projeye veda ediyor.

    MİSS TURKEY GÜZELİ

    Buse Orcan bu sene Miss Turkey finalistleri arasında yer almış ve "Gönül Dağı" dizisiyle de oyunculuğa ilk adımını atmıştı.

    Geçen sene liseyi bitiren Orcan, daha sonra üniversite eğitimine başladı. Orcan bir yandan da oyunculuk ve şan dersleri alıyor.

    Ayrıca Buse Orcan birçok markanın da defilesinde yer alıyor.

        BUSE ORCAN KİMDİR?

        Gönül Dağı dizisiyle oyunculuğa adım atan 20 yaşındaki Buse Orcan, Başakşehir Üniversitesi'nde Lojistik bölümünü okuyor. Buse Orcan, şan ve oyunculuk dersleri de alıyor.

        Sosyal medyada epey aktif olan Buse Orcan, dizideki halinden bambaşka bir imaj çizerek, Gönül Dağı izleyicisini şaşırtmıştı.

        GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

        Gönül Dağı dizisi kadrosunda Gülsim Ali, Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya, Sevilay Gültekin ve Ecem Özkaya gibi isimler yer alıyor.
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        Haberler Magazin Gönül Dağı izleyicilerini kahredecek veda, evliliği sonu oldu! Babası ölünce yalnız kalmıştı yeni bölümlerde olmayacak! Mezarcı İlyas'ın kızı...
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