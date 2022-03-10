Gönül Dağı izleyicilerini kahredecek veda, evliliği sonu oldu! Babası ölünce yalnız kalmıştı yeni bölümlerde olmayacak! Mezarcı İlyas'ın kızı...

Gönül Dağı dizisinde bir ayrılık daha yaşanıyor. Bilindiği üzere son olarak Arif karakterini canlandıran Cem Kurtoğlu ve Mezarcı İlyas karakterine hayat veren Halil İbrahim Kalaycıoğlu diziden ayrılmıştı. Yeni bölümlerde de hastanelik olan dolmuşçu Sefer'in öleceği ve Ferdi Sancar'ın diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Dizi ters köşe yaptı. Sancar değil o isim diziye veda edecek. İşte detaylar...