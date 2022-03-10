Diziye ölerek veda etti! Alparslan: Büyük Selçuklu'dan Hakim dizisine bomba transfer! Kadro Şampiyonlar Ligi gibi, kan gövdeyi götürecek...

Alparslan: Büyük Selçuklu'dan ayrılıp Hakim dizisine geçti! Yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu ilk bölümünün ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlandı. 16. bölüme kadar ilgi ile izlenen dizinin 17. bölümü de merakla bekleniyor. Sevilen oyuncunun diziye vedası gündeme bomba gibi düştü. Peki neler oluyor? Hakim dizisine geçen oyuncu kim?
ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ KADRO!
Limon Film imzalı, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel'in paylaştığı Hakim dizisi yakında ATV'de yayınlanmaya başlayacak.
Heyecanla beklenen dizi için geri sayım devam ediyor. Yayın tarihi henüz açıklanmayan dizinin kadrosu şampiyonlar ligi gibi...