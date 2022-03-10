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    • Magazin
    • 10.03.2022 16:53
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    • 10.03.2022 16:53
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    Diziye ölerek veda etti! Alparslan: Büyük Selçuklu'dan Hakim dizisine bomba transfer! Kadro Şampiyonlar Ligi gibi, kan gövdeyi götürecek...

    TRT 1 ekranlarında yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi Pazartesi günü 16. bölümüyle izleyicinin beğenisine sunuldu. Sevilen dizinin 17. bölümü merakla beklenirken o oyuncunun ATV dizisine transfer olması herkesi şoke etti. Dizi kadrosunda yer alan bir oyuncunun farklı bir dizi projesiyle el sıkıştığı ortaya çıktı. ATV'de yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Hakim'e katıldığı öğrenilen oyuncu hayranlarını şaşırttı. Peki kim bu oyuncu? İşte detaylar...

    Alparslan: Büyük Selçuklu’dan Hakim dizisine bomba transfer!

    Alparslan: Büyük Selçuklu'dan ayrılıp Hakim dizisine geçti! Yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu ilk bölümünün ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlandı. 16. bölüme kadar ilgi ile izlenen dizinin 17. bölümü de merakla bekleniyor. Sevilen oyuncunun diziye vedası gündeme bomba gibi düştü. Peki neler oluyor? Hakim dizisine geçen oyuncu kim?

    2 DİZİ ARASINDA BOMBA TRANSFER!

    Her Pazartesi TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Emir Bozan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yurdaer Okur her bölüm performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. Okur'un ATV'nin yeni dizisi Hakim'in kadrosuna dahil olduğu öğrenildi.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ KADRO!

    Limon Film imzalı, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel'in paylaştığı Hakim dizisi yakında ATV'de yayınlanmaya başlayacak.

    Heyecanla beklenen dizi için geri sayım devam ediyor. Yayın tarihi henüz açıklanmayan dizinin kadrosu şampiyonlar ligi gibi...

        ROL GEREĞİ ÖLDÜ HAKİM DİZİSİNE TRANSFER OLDU

        Büyük Selçuklu'da Emir Bozan dizide hayatını kaybetti. Diziden ayrılır ayrılmaz yeni projesini bulan Yurdaer Okur, ATV'nin iddialı dizisi Hakim'in kadrosuna dahil oldu.

        YOUR HONOR DİZİSİNDEN UYARLAMA

        Dünyada izlenme rekorları kıran "Your Honor" dizisinin uyarlaması olan Hakim, yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışması ile birlikte yaşadıklarını ele alınacak.
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