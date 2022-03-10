Diziye ölerek veda etti! Alparslan: Büyük Selçuklu'dan Hakim dizisine bomba transfer! Kadro Şampiyonlar Ligi gibi, kan gövdeyi götürecek...

Alparslan: Büyük Selçuklu'dan ayrılıp Hakim dizisine geçti! Yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu ilk bölümünün ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlandı. 16. bölüme kadar ilgi ile izlenen dizinin 17. bölümü de merakla bekleniyor. Sevilen oyuncunun diziye vedası gündeme bomba gibi düştü. Peki neler oluyor? Hakim dizisine geçen oyuncu kim?