Survivor kim elendi? 9 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Adaya veda eden isim belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Survivor yarışmasında takımlar birbirleriyel büyük bir mücadeleye girişti ve bir taraf şanslı oldu. Kaybeden takım ise eleme adayını söylemek durumunda kaldı. İşte ayrıntılar...