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    • Magazin
    • 09.03.2022 21:41
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    • 09.03.2022 21:55
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    Survivor kim elendi? 9 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Adaya veda eden isim…

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Survivor kim elendi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. TV8’de yayınlanan ve her sezon ilgiyle izlenen yarışma heyecan dolu parkur mücadelesi ile ekrana gelmeye devam ediyor. Her Çarşamba yarışmaya bir isim veda etmek zorunda kalıyor v eve bu noktada dokunulmazlık oyunları kritik bir öneme sahip. Peki 9 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Adaya veda eden isim belli oldu mu?

    takvim.com.tr
    Survivor kim elendi?

    Survivor kim elendi? 9 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Adaya veda eden isim belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Survivor yarışmasında takımlar birbirleriyel büyük bir mücadeleye girişti ve bir taraf şanslı oldu. Kaybeden takım ise eleme adayını söylemek durumunda kaldı. İşte ayrıntılar...

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    7 Mart Pazartesi akşamı oynan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda eleme adayı Yasin oldu. 8 Mart Salı haftanın ikinci eleme adayı Ünlüler takımından Birsen oldu.

    Survivor'da elenecek isim bugünkü eleme konseyinin ardından belli olacak.

    SURVİVOR DOKUNULMAZ OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    8 Mart Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. 9 Mart dokunulmazlık oyunu ise henüz sona ermedi.

        SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Kadınlar mücadelesinde finalde Elif ve Nagihan yarıştı. Elif, Nagihan'ı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı.

        Erkekler mücadelesinde ise finalde Berkan ile Anıl yarıştı. Berkan, Anıl'ı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı.

        Buna göre; birleşme partisine gitmeye hak kazanan ilk iki isim Ünlüler takımından Elif ve Gönüllüler takımından Berkan oldu.

        Birleşme partisine gitmeye hak kazanan diğer iki isim de Nagihan ve Anıl oldu. Toplamda 4 yarışmacı birlelşme partisine gitmeyi garantiledi.
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        Haberler Magazin Survivor kim elendi? 9 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Adaya veda eden isim…
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