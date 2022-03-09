Survivor kim elendi? 9 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Adaya veda eden isim belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Survivor yarışmasında takımlar birbirleriyel büyük bir mücadeleye girişti ve bir taraf şanslı oldu. Kaybeden takım ise eleme adayını söylemek durumunda kaldı. İşte ayrıntılar...
SURVİVOR KİM ELENDİ?
7 Mart Pazartesi akşamı oynan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda eleme adayı Yasin oldu. 8 Mart Salı haftanın ikinci eleme adayı Ünlüler takımından Birsen oldu.
Survivor'da elenecek isim bugünkü eleme konseyinin ardından belli olacak.
SURVİVOR DOKUNULMAZ OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
8 Mart Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. 9 Mart dokunulmazlık oyunu ise henüz sona ermedi.