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    • Magazin
    • 09.03.2022 09:13
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    • 09.03.2022 09:13
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    Sadakatsiz 52. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? 9 Mart 2022 Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? 9 Mart Kanal D yayın akışı

    Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz son olarak 51. bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin bu hafta beklenen fragmanı yayınlanmadı ve Kanal D yayın akışında olmaması seyirciyi merakta bıraktı. Yapım şirketindne konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, Sadakatsiz bu akşam neden yok? Sadakatsiz 52. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    9 Mart 2022 Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok?

    Sadakatsiz bugün var mı, neden yok sorusu dizinin hayranları tarafından özellikle akşam saatlerinde merakla araştırılmaya başlandı. Çarşamba günlerinin sevilen dizilerinden olan Sadakatsiz'in son bölümünde yaşanan gelişmeler tarafından heyecanla takip ediliyor. Peki, Sadakatsiz bugün var mı, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? İşte 9 Ocak 2022 Kanal D yayın akışı!

    SADAKATSİZ BU AKŞAM YOK MU?

    Sevilen dizi Sadakatsiz'in 52. bölümü ile 9 Mart Çarşamba akşamı izleyici ile buluşması bekleniyordu.

    Fakat dizinin fragmanı paylaşılmadı ve yayın akışında da verilmedi. Sadakatsiz'in yeni bölüm yayını ile ilgili yapım şirketi MEDYAPIM'dan açıklama yayımlandı ve ''Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…" ifadeleri yer aldı.

        Sadakatsiz'in neden yayımlanmadığına dair gazeteci Birsen Altuntaş ise dizinin sağlık nedeniyle bu haftaya ara verdiğini belirtti.

        KANAL D YAYIN AKIŞI 9 MART

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?
        11:00 Yaprak Dökümü
        13:00 Gelinim Mutfakta
        16:00 Arka Sokaklar
        18:45 Ana Haber
        20:00 Üç Kız Kardeş (Tekrar)
        23:15 Sadakatsiz (Tekrar)
        01:15 İntikam Ateşi
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