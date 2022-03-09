Sadakatsiz 52. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? 9 Mart 2022 Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? 9 Mart Kanal D yayın akışı

Sadakatsiz bugün var mı, neden yok sorusu dizinin hayranları tarafından özellikle akşam saatlerinde merakla araştırılmaya başlandı. Çarşamba günlerinin sevilen dizilerinden olan Sadakatsiz'in son bölümünde yaşanan gelişmeler tarafından heyecanla takip ediliyor. Peki, Sadakatsiz bugün var mı, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? İşte 9 Ocak 2022 Kanal D yayın akışı!