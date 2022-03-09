Sadakatsiz 52. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? 9 Mart 2022 Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? 9 Mart Kanal D yayın akışı

Sadakatsiz bugün var mı, neden yok sorusu dizinin hayranları tarafından özellikle akşam saatlerinde merakla araştırılmaya başlandı. Çarşamba günlerinin sevilen dizilerinden olan Sadakatsiz'in son bölümünde yaşanan gelişmeler tarafından heyecanla takip ediliyor. Peki, Sadakatsiz bugün var mı, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? İşte 9 Ocak 2022 Kanal D yayın akışı!
SADAKATSİZ BU AKŞAM YOK MU?
Sevilen dizi Sadakatsiz'in 52. bölümü ile 9 Mart Çarşamba akşamı izleyici ile buluşması bekleniyordu.
Fakat dizinin fragmanı paylaşılmadı ve yayın akışında da verilmedi. Sadakatsiz'in yeni bölüm yayını ile ilgili yapım şirketi MEDYAPIM'dan açıklama yayımlandı ve ''Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…" ifadeleri yer aldı.