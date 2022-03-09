9 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? 📺 Survivor kim elendi? Adaya veda eden isim…

Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Survivor kim elendi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. TV8'de yayınlanan ve her sezon ilgiyle izlenen yarışma heyecan dolu parkur mücadelesi ile ekrana gelmeye devam ediyor. Her Çarşamba yarışmaya bir isim veda etmek zorunda kalıyor v eve bu noktada dokunulmazlık oyunları kritik bir öneme sahip. Peki 9 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Adaya veda eden isim belli oldu mu?
9 MART SURVİVOR KİM ELENDİ?
Bu akşam elenen isim Birsen oldu.
ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
İlk eleme adayı Mert olmuştu. 7 Mart Pazartesi akşamı oynan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda eleme adayı Yasin oldu. 8 Mart Salı haftanın ikinci eleme adayı Ünlüler takımından Birsen oldu. 9 Mart eleme adayı ise Barış oldu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK VE İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Zorlu parkurda ünlüler ve gönüllüler kıran kırana yarıştı. Oyunu kazanan aynı zamanda iletişim ödülünü de alıyor. Haftanın iletişim ödülü ailelerden gelen mektup oldu.
Oyunun kadınlar bölümünde kazanan ünlüler oldu, erkeklerde ise gönüllüler aldı. Dokunulmazlığın ve iletişim ödülünün kazananı gönüllüler oldu.