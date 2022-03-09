9 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? 📺 Survivor kim elendi? Adaya veda eden isim…

Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Survivor kim elendi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. TV8'de yayınlanan ve her sezon ilgiyle izlenen yarışma heyecan dolu parkur mücadelesi ile ekrana gelmeye devam ediyor. Her Çarşamba yarışmaya bir isim veda etmek zorunda kalıyor v eve bu noktada dokunulmazlık oyunları kritik bir öneme sahip. Peki 9 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Adaya veda eden isim belli oldu mu?