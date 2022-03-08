Gülşen'in konserinde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Gülşen konserinde seyircilerin arasına girip yaptığı hareketle eleştiri oklarının hedefi oldu. Gülşen, 'Bi An Gel' şarkısını söylediği esnada arkadaşı Tolga Sezgin'in kucağına oturdu. Bu olayın ardından Gülşen'i destekleyenler de eleştirenler de oldu. Peki, Tolga Sezgin kimdir, kaç yaşında, nereli? Gülşen'in konserde kucağına oturduğu Tolga Sezgin evli mi, ne iş yapar?
GÜLŞEN'İN KONSERDE KUCAĞINA OTURDUĞU KİŞİ KİM?
Bazı haber kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Gülşen konser sırasında bir ara sahneden inip seyircilerin arasına girdi. Gülşen, 'Bi An Gel' şarkısını söylediği esnada arkadaşı Tolga Sezgin'in kucağına oturdu. Bunun üzerine Sezgin de Gülşen'in poposuna şaplak attı.
Sosyal medyada yayınlan görüntünün ardından ünlü popçu eleştiri oklarının hedefi oldu fakat Merve Boluğur da dahil olmak üzere birçok şarkıcı ve seveni yaptıkları paylaşımlarla Gülşen'e destek verdi.
TOLGA SEZGİN KİMDİR, EVLİ Mİ, MESLEĞİ NE?
Tolga Sezgin bir giyim markasının Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak çalışmaktadır. 45 yaşındaki Tolga Sezgin bir süre önce Burcu Esmersoy ile aşk yaşadığı söylentileriyle gündeme gelmiş fakat ikilinin arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.
Tolga Sezgin ülkenin en bilinen giyim markalarından birinde Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak çalışıyor.