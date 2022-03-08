Son dakika: Survivor kim öldü? Alpay Kazan kimdir, hastalığı ne, neden öldü? Alpay Kazan kaç yaşındaydı? Acun Ilıcalı...

Son dakika haberine göre Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan geçtiğimiz Pazar günü hayatını kaybetti. Bir çok ünlü ismin de katılımıyla Üsküdar Şakirin Camii'nde bugün cenaze töreni düzenlendi. Acun Ilıcalı en yakın arkadaşının son yolculuğunda törende yerini aldı. Ilıcalı'nın sağ kolu olarak da bilinen Kazan hakkında bir çok soru gündeme geldi. Özellikle neden öldüğü yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peki Survivor kim öldü? Alpay Kazan kimdir, hastalığı ne, neden öldü? Alpay Kazan kaç yaşındaydı?
ALPAY KAZAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?
Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatör olarak görev yapan Alpay Kazan, Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi projelerde yer aldı. 6 Mart günü hayatını kaybeden Kazan'ın cenazesi 7 Mart'ta Üsküdar, Şakirin Camii'nden kaldırıldı.
ALPAY KAZAN'IN HASTALIĞI NEYDİ?
Kazan'ın ölüm haberini Hakan Hatipoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında, "Başımız sağolsun Alpay Kazan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullanan Hatipoğlu'na Demet Akalın'dan soru yöneltildi.
Akalın, "Ay covid mi?" diye sordu. Yönetmen Ahmet Demirci ise "Kanserdi. Mekanı cennet olsun" yanıtını verdi.
ACUN ILICALI'DAN VEDA MESAJI
Acun Ilıcalı'nın veda mesajı, ''Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan.''