Son dakika: Survivor kim öldü? Alpay Kazan kimdir, hastalığı ne, neden öldü? Alpay Kazan kaç yaşındaydı? Acun Ilıcalı...

7 Mart günü gerçekleştirilen Ada Konseyin'de yarışmacıların karşısına Acun Ilıcalı yerine Murat Ceylan çıktı ve Ilıcalı'nın konseyde yer alamasının nedenini açıkladı. Acun Medya ekibi ve Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı olan Alpay Kazan'ın vefatı üzerine Türkiye'ye döneceği için ekranda yer almadığını açıkladı. Öte yandan iki takım yarışmacıları da gözyaşları içinde kaldı.

Murat Ceylan, yarışmacıların veda mesajları ardından, ''Bütün Acun Medya, bütün çalışanlarımız, ailelerimiz onu tanıyanlar yıkılmış durumdayız. Bu vesile ile tüm sevdiklerine başsağılığı diliyorum. Alpay abi babacandı, iyi bir Fenerbahçeliydi.'' dedi.