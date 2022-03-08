Gönül Dağı’nda 4 oyuncunun akıbeti belli oldu! Esamesi bile okunmayacak! Hastalığın pençesindeki Sefer ve Zahide gidecek derken Asuman ve Ramazan...

Yönetmeliğini Yahya Samancı'nın yaptığı, ilk bölümü 17 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan TRT1 dizisi Gönül Dağı yeni bölümleriyle reytingleri zorlamaya devam ediyor. 2. sezonda da heyecanla izlenen dizi 55. bölüme kadar geldi. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yeni gelişmeler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Geçtiğimiz bölümde dolmuşçu Sefer'in hastanelik olması herkesi üzmüştü. Zahide ve Sefer'in diziye vedası gündemdeyken iki isim daha konuşuldu. İşte yeni bölüm hakkında detaylar...
DOLMUŞÇU SEFER ÖLECEK Mİ?
Gönül Dağı dizisinin sevilen karakterli dolmuşçu sefer hastalığı nedeniyle tedavi altına alındı. Zahide'nin biricik aşkı Sefer'in ölüop ölmeyeceği merak konusuydu. Kayseri'de inşaatta çalışmaya başladığı dönemde hastalanan Sefer kasabaya geri döndüğünde rahatsızlanınca beyninde timör olduğu ortaya çıktı.
YAPIMCIDAN AÇIKLAMA GELDİ: SEFER KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR!
Sosyal medyada diziden ayrılacağı konuşulan Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar hakkında yapılan yorumlara dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz'den yanıt geldi.
Ferhat Eşsiz açıklamasında Sefer karakterinin diziden ayrılmayacağını belirtirken 'Sefer bizim kırmızı çizgimiz! Garibi yalnız bırakmayız, acılarının üstesinden geleceğiz İnşaallah' ifadelerini kullandı.
İKİ KÖTÜ SÜRPRİZ: RAMAZAN VE ASUMAN'DAN VEDA
Gönül Dağı dizisinde herkesi çok kötü iki sürpriz bekliyor. Asuman ve Ramazan aşkı büyük bir hüsranla sonuçlanmış artık Ramazan Asya ile evlilik yolunda ilerlemeye başlamıştı.
Gönül Dağı dizisinin en sevilen iki karakteri olan Ramazan ve Asuman'ın birleşememiş olması seyirciyi yıkarken iki oyuncunun kadroya veda edeceği iddia edildi.
Gönül Dağı 55. Bölüm fragmanında babasına kasabadan ayrılmak istediğini söyleyen Asuman tayinin istediğini de söylüyor. Hatta fragmanda Asuman'ın kasabayı terk ettiği sahneler bile gösterildi.
Asya ile evlilik hazırlıkları yapan Ramazan'ın da evlendikten sonra kasabayı terk edeceği iddia edildi. Hazar Çağlar ve Cihat Süvarioğlu'nun ilerleyen bölümlerde kadroya veda edeceği iddia edildi.
Bu iddiaların ardından Gönül Dağı seyircisi büyük bir şok yaşarken yapımcılardan ve iki başarılı isimden bir açıklama gelmedi.