Gönül Dağı’nda 4 oyuncunun akıbeti belli oldu! Esamesi bile okunmayacak! Hastalığın pençesindeki Sefer ve Zahide gidecek derken Asuman ve Ramazan...

İKİ KÖTÜ SÜRPRİZ: RAMAZAN VE ASUMAN'DAN VEDA

Gönül Dağı dizisinde herkesi çok kötü iki sürpriz bekliyor. Asuman ve Ramazan aşkı büyük bir hüsranla sonuçlanmış artık Ramazan Asya ile evlilik yolunda ilerlemeye başlamıştı.

Gönül Dağı dizisinin en sevilen iki karakteri olan Ramazan ve Asuman'ın birleşememiş olması seyirciyi yıkarken iki oyuncunun kadroya veda edeceği iddia edildi.

Gönül Dağı 55. Bölüm fragmanında babasına kasabadan ayrılmak istediğini söyleyen Asuman tayinin istediğini de söylüyor. Hatta fragmanda Asuman'ın kasabayı terk ettiği sahneler bile gösterildi.

Asya ile evlilik hazırlıkları yapan Ramazan'ın da evlendikten sonra kasabayı terk edeceği iddia edildi. Hazar Çağlar ve Cihat Süvarioğlu'nun ilerleyen bölümlerde kadroya veda edeceği iddia edildi.

Bu iddiaların ardından Gönül Dağı seyircisi büyük bir şok yaşarken yapımcılardan ve iki başarılı isimden bir açıklama gelmedi.