Diziyi kara bulutlar sardı! Ayrılıkların yürek sızlattığı Gönül Dağı'ndan seyirciyi kahreden haber! İlyas, Arif şimdi de Dolmuşçu Sefer...

FERDİ SANCAR KİMDİR?

Ferdi Sancar, Türk oyuncudur. 24 Mart 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

24 Mart 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ferdi Sancar'ın sahneye çıkışı Büyükçekmece Bedia Muvahhit Tiyatrosu'nda "Evde Üç Başına" isimli oyunla oldu. Sancar, beyaz perdeye ise ilk olarak 2009 yapımı Yahşi Batı filmindeki Johnnie karakteri ile adım attı. Ardından 2011 yılında yayınlanan Düz Adam dizisi ile televizyon izleyicilerinin karşısına çıkan Ferdi Sancar; Babam Sınıfta Kaldı, Karaman'ın Koyunu, Hep Yek ve Kardeşim Benim, Tutar mı Tutar gibi yapımlarda canlandırdığı birbirinden farklı rollerle de büyük beğeni topladı.