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    • Magazin
    • 04.03.2022 23:24
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    • 04.03.2022 23:24
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    YALNIZ KURT 6. BÖLÜM İZLE! Yalnız Kurt yeni bölüm ATV izle (Yalnız Kurt son bölüm kesintisiz tek parça)

    Milyonları ATV ekranlara kilitleyen iddialı dizi Yalnız Kurt'un 6. bölümü bu akşam ekranlara geliyor. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde, Yıldırım Projesi’nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki önemli ismi Sezai Paşa’nın ölümünün ardından, yerine kimin geçeceği merak konusudur. İşler kaldığı yerden devam edebilecek mi? Tüm soruların cevabı bu akşam belli olacak. İşte başrollerinde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran ve Damla Colbay'ın üstlendiği Yalnız Kurt 6. bölüm canlı yayın izleme seçeği!

    takvim.com.tr
    ATV Yalnız Kurt 6. Bölüm Canlı İzle!

    Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan Yalnız Kurt dizisi 6. bölümüyle 4 Mart 2022 Cuma (bu akşam) ATV ekranlarında yayınlandı. İşte başrollerinde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran ve Damla Colbay'ın üstlendiği Yalnız Kurt 6. bölüm canlı yayın izleme seçeği!

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    6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    ﻿ Yıldırım Projesi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki önemli ismi Sezai Paşa'nın ölümünün ardından, yerine kimin geçeceği merak konusudur. İşler kaldığı yerden devam edebilecek mi? Doğan ve Nizam gerginliği yükseldiği için yeni pazarlıkları doğurmaktadır. Bu pazarlıkları dikkatle takip eden Sare ve Altay yeni bilgiler dahilinde fırsatları değerlendirmektedir. Sare için ise bir anda ortaya çıkan sürpriz misafir her şeyi berbat edebilecek bir risk taşımaktadır.

    Altay'ın yaptığı doğru hamleler sonucu yeni hamle fırsatları doğar. Altay dikkatli olması gerektiğinin farkındadır. Davut, Altay'a; Doğan ve Nizam'ın "başlarının" kim olduğunu öğrenmesi ve ejderhanın yedi başını birden yok etmesini söyleyerek, Altay'ın hedefini net biçimde çizmiştir. Türkiye'nin çeşitli birimlerine yine uzaklardan müdahale edilmeye çalışılmaktadır fakat vatanseverler de buna hazırlıklıdır.

        Sürekli stratejilerin, analizlerin ve planların yapıldığı bir ortam söz konusudur. Bu olaylar sonucunda Altay istediği bilgilere ulaşabilecek mi? Bilgilere ulaşmak isterken başına başka olaylar mı gelecek? Yıldırım Projesi'ne dışarıdan müdahaleler ne kadar etkili olacak? Altay bu kritik virajı dönebilecek mi? Sezai Paşa'nın yerine geçen kim ve onun gelişiyle neler değişecek? Golyat'ın hala neler yapabildiğini gösterecek karşımıza çıkacak sürpriz ne? Altay'ın 5 numara için gerçekleştirmesi gereken özel görev ne? Finalde Altay'ın Mira tarafından gönderildiği, herkesi şaşırtacak cehennem neresi?

        Yönetmen: Çağatay Tosun

        Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

        Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Damla Colbay (Esra), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Polat Bilgin (Nizam), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)
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