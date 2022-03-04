YALNIZ KURT 6. BÖLÜM CANLI İZLE! Yalnız Kurt yeni bölüm ATV izle (Yalnız Kurt son bölüm kesintisiz tek parça izle)

Sürekli stratejilerin, analizlerin ve planların yapıldığı bir ortam söz konusudur. Bu olaylar sonucunda Altay istediği bilgilere ulaşabilecek mi? Bilgilere ulaşmak isterken başına başka olaylar mı gelecek? Yıldırım Projesi'ne dışarıdan müdahaleler ne kadar etkili olacak? Altay bu kritik virajı dönebilecek mi? Sezai Paşa'nın yerine geçen kim ve onun gelişiyle neler değişecek? Golyat'ın hala neler yapabildiğini gösterecek karşımıza çıkacak sürpriz ne? Altay'ın 5 numara için gerçekleştirmesi gereken özel görev ne? Finalde Altay'ın Mira tarafından gönderildiği, herkesi şaşırtacak cehennem neresi?