Survivor kim elendi? 2 Mart Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler adaya veda eden yarışmacı belli oldu! Survivor elenen isim

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler iletişim ödülü parkurunda mücadele ediyor. Oyunun ödülü ünlüler için arkadaşlarından elektronik posta, gönüllülerin ödülü de arkadaşlarından fotoğraflı mesajlar oldu.

Kadınlar mücadelesinin kazananı gönüllüler olurken erkeklerde de kazanan yine gönüllüler takımı oldu. İletişim ödülünün kazananı bu hafta da gönüllüler takımı oldu.