Survivor kim elendi? 2 Mart Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler adaya veda eden yarışmacı belli oldu! Survivor elenen isim

Survivor kim elendi sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. 2 Mart Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler adaya veda eden yarışmacı belli oldu! Survivor elenen isim de netleşmiş oldu. Zorlu ada şartları ve parkur mücadelesi sonrasında eleme adayları arasında yer alan yarışmacılar oldukça heyecanlı bir konsey yaşadı. İçlerinden bir isim adadan ayrılmak durumunda kaldı ve izlemeyi kaçıranlar haberimizden tüm bilgilere ulaşabilir.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
İki takım hafta boyunca dokunulmazlık yarışına çıktı. Eleme adayları ise Yasin, Gökhan, Evrim ve Aşkım oldu. Elenen isim Aşkım oldu.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ünlüler ve gönüllüler iletişim ödülü parkurunda mücadele ediyor. Oyunun ödülü ünlüler için arkadaşlarından elektronik posta, gönüllülerin ödülü de arkadaşlarından fotoğraflı mesajlar oldu.
Kadınlar mücadelesinin kazananı gönüllüler olurken erkeklerde de kazanan yine gönüllüler takımı oldu. İletişim ödülünün kazananı bu hafta da gönüllüler takımı oldu.