Aşkım Burçe Tunay kimdir? 2022 Survivor All Star Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne? İşte başarıları…

Aşkım Burçe Tunay kimdir? 2022 Survivor All Star Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Survivor All Star 2022 sezonuna yedeklerden gelen ve Ünlüler takımında performans sergileyen Aşkım Burçe Tunay eleme adayları arasında yer alıyordu ve potadan çıkamadığı için hayallerine veda etmek durumunda kaldı. İşte hayatına dair merak edilenler...
SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?
2000 doğumlu Aşkım Burçe 22 yaşındadır, 1.62 cm boyundadır. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur. Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Aşkım Burçe 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu oldu.
AŞKIM BURÇE TUNAY OKUDUĞU OKULLAR
2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100 Burslu, İngilizce)
2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi
2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu
2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu
2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi
2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi