Survivor kim elendi? 2 Mart 2022 Survivor SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? (Evrim, Aşkım, Yasin, Gökhan) Belli oldu!

TV8'in fenomen yarışması Survivor 2022'de nefesler tutuldu ve her gün ayrı bir heyecanla izleniyor. Oynanan mücadele sonucunda ada konseyinde eleme gerçekleşti. Peki, Survivor kim elendi? 2 Mart 2022 SMS sıralaması ile Survivor elenen yarışmacısı kim oldu, kim gitti?
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ünlüler ve gönüllüler iletişim ödülü parkurunda mücadele ediyor. Oyunun ödülü ünlüler için arkadaşlarından elektronik posta, gönüllülerin ödülü de arkadaşlarından fotoğraflı mesajlar oldu.
Kadınlar mücadelesinin kazananı gönüllüler olurken erkeklerde de kazanan yine gönüllüler takımı oldu. İletişim ödülünün kazananı bu hafta da gönüllüler takımı!
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor yeni bölüm canlı yayınla ekranlara geliyor. Survivor 2022 Ünlüler Gönüllüler'de ada konseyinde bir eleme daha yapıılıyor. Survivor 36. yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olduktan sonra Survivor 2022'de veda eden isim açıklanacak. Böylelikle 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elendi ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt bulacak. Survivor eleme adayları Evrim, Aşkım, Yasin ve Gökhan oldu.