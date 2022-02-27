27 Şubat 2022 Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Bu akşam sürgün adasına giden isim kim oldu?

Ünlüler ve gönüllüler takımı, yeni haftanın hemen öncesinde ikinci eleme adayını çıkarmak için dokunulmazlık parkuruna çıktı. Zorlu oyunda gerilim dolu dakikaların yanı sıra korkulu anlar da yaşandı. Gönüllüler, cumartesi günü gerçekleşen ilk dokunulmazlığı kaybederek Evrim'i sürgün adasına göndermişti. Peki, ikinci eleme adayı kim oldu?

27 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Pazar akşamı Survivor'da iki takım da kıran kıran bir dokunulmazlık yarışına girdi. Takımlar, ikinci eleme adayını kendi takımlarından göndermemek üzere oyun alanında yerini aldı. Kadınlarda gönüllüler, erkeklerde kıl payı ünlüler kazanırken oyun en iyiler mücadelesine gitti. Nisa'nın son sayısı ile dokunulmazlık gönüllülerin oldu.

Oyunun kazananı dokunulmazlığın yanı sıra bir de ödül almış oluyor. Günün ödülü ise zeytinyağlı taze fasulye yemeği oldu. Yanı sıra kazanan, turuncu evde birbirinden farklı hediyelerle dolu çarkı çevirerek çıkan hediyenin sahibi oluyor.